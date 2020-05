Provincie Utrecht vraagt hulp bij in kaart brengen van locaties die belangrijk waren tijdens Koude Oorlog

De provincie Utrecht roept de hulp in van inwoners voor het in kaart brengen van locaties die belangrijk waren tijdens de Koude Oorlog. Tijdens het crowdsourcing-project De Koude Oorlog in Beeld kunnen mensen helpen met het verzamelen van beeldmateriaal van 120 locaties in de provincie.

De plekken die in beeld moeten worden gebracht, zijn restanten van gebouwen en voorzieningen die het verhaal vertellen van de Koude Oorlog in de provincie. Sommige van die plekken zijn nog helemaal intact, maar soms liggen ze ook verscholen onder gebouwen of is er alleen nog een fundament over. In de stad gaat het bijvoorbeeld om verschillende schuilplaatsen, maar ook het Provinciaal Militair Commando en het Militair Hospitaal.

Op onderstaande foto is de ingang naar de voormalige atoomschuilkelder voor de bevolking onder de Balijebrug in Utrecht te zien. Om kosten te besparen werd de bouw van deze kelders vaak gecombineerd met tunnels, parkeergarages of zoals hier bruggen

Tijdens de Koude Oorlog heerste in Nederland een gewapende vrede. Er is in die tijd veel gebouwd om de bevolking te beschermen voor het geval dat er toch een vijand binnen zou vallen. In de provincie Utrecht zijn daarvan nog veel sporen te vinden, zoals schuilkelders, commandoposten, vliegtuigshelters, luchtwachttorens en mobilisatiecomplexen. Om dit erfgoed te kunnen bewaren, is nu dus een crowdsourcing-project gestart.

Mensen die mee willen doen kunnen tot eind juni hun beelden insturen. De provincie zoekt zowel historisch als actueel beeldmateriaal van de 120 locaties. Op de website van het project staan de locaties aangegeven met een korte beschrijving. Beeldmateriaal kan daar worden geüpload, door op een van de iconen te klikken. De foto’s zijn vervolgens beschikbaar als open data en dus voor iedereen te gebruiken.

Vorig jaar was het themajaar Koude Oorlog. Naar aanleiding daarvan is een storymap gemaakt over de Koude Oorlog in Utrecht. Hierop staan beeldmateriaal en achtergrondinformatie. De beelden die met het crowdsourcing-project worden verzameld, worden ook toegevoegd aan de storymap. De beelden worden ook opgenomen in de Cultuurhistorische Atlas van de provincie Utrecht.