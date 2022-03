Provinciehuis Utrecht beschikbaar als opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen

Meerdere verdiepingen van het Provinciehuis Utrecht worden beschikbaar gesteld voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Dat heeft het provinciebestuur besloten. In totaal kunnen er zo’n honderd mensen worden opgevangen. Er moet nog besloten worden of de opvang ook daadwerkelijk nodig is.



Op de leegstaande verdiepingen komen twee- en vierpersoonskamers met gedeelde sanitaire voorzieningen en leefruimtes. Robert Strijk, gedeputeerde Financiën en Organisatie: “De onmenselijke situatie in Oekraïne gaat ons allemaal aan. Ook als provincie voelen wij ons verantwoordelijk om de mensen die onder afschuwelijke omstandigheden huis en haard hebben moeten verlaten, op te vangen en veiligheid te bieden.”

De gemeente Utrecht, die de opvang van vluchtelingen in de stad Utrecht coördineert, heeft enthousiast gereageerd op het aanbod van de provincie en heeft onderzoek uitgevoerd naar de brandveiligheid en de nodige vergunningen. De resultaten hiervan waren positief. De provincie en de gemeente werken de plannen nu verder uit.

Tijdelijke woonunits

Strijk: “Wij hopen hier, door mensen in ons ‘eigen’ huis op te vangen, een bijdrage aan te kunnen leveren. We stellen ons huis in eerste instantie voor een periode van één jaar beschikbaar, waarbij we meerdere vluchtelingen voor een periode van vier weken kunnen opvangen.”

Naast de tijdelijke opvang in het Huis voor de provincie wordt onderzocht of er, voor de wat langere opvang, tijdelijke woonunits op de parkeerplaats gerealiseerd kunnen worden.

Strijk: “Hoewel deze voorzieningen zeker volstaan voor een tijdelijk verblijf, willen we duur van de opvang op deze locatie het liefst kort houden. We willen dat deze mensen, vaak vrouwen met hun kinderen, betere faciliteiten krijgen wanneer zij langer moeten blijven.”

Gemeentelijk besluit

Of er daadwerkelijk vluchtelingen in het Huis voor de provincie worden gehuisvest, is nog niet zeker. Het uiteindelijke besluit zal de gemeente, in overleg met het Rijk, nemen als duidelijk is hoe de huisvesting eruit zal zien. De gemeente verwacht hier nog deze maand uitsluitsel over te kunnen geven.

