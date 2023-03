Provinciehuis Utrecht langer beschikbaar gesteld voor opvang Oekraïense vluchtelingen

Drie verdiepingen van het provinciehuis Utrecht worden langer beschikbaar gesteld voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben een voorstel gedaan aan de gemeente om de opvang van de vluchtelingen in het provinciehuis te verlengen tot eind 2024. Op dit moment worden er 237 Oekraïners opgevangen op deze locatie.

De provincie heeft voor de opvang van vluchtelingen sinds mei 2022 drie etages beschikbaar gesteld in het provinciehuis. In het afgelopen jaar zijn de drie etages in het provinciehuis stapsgewijs in gebruik genomen en is er gezorgd voor plekken waar mensen kunnen koken en eten en waar kinderen kunnen spelen. Op dit moment zijn alle kamers in gebruik.

De provincie had de verdiepingen in het provinciehuis voor een jaar ter beschikking gesteld, maar die periode wordt nu dus verlengd. De gemeente Utrecht moet officieel nog een besluit nemen over het voorstel van de provincie.

Werkruimte

Ondanks de verlenging van de opvang van vluchtelingen komt er in het provinciehuis ook meer werkruimte beschikbaar. Die ruimte was in coronatijd niet nodig, maar sinds het opheffen van de coronamaatregelen werken er volgens de provincie weer steeds meer mensen op kantoor. Een aantal etages dat eerst aan anderen werd verhuurd, komt nu weer vrij, waardoor er in het gebouw meer werkplekken voor medewerkers van de provincie komen.