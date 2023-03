Raad van State geeft bewoners gelijk in bezwaar tegen plan voor woningbouw aan Strosteeg in Utrecht

De Raad van State heeft woensdag bewoners gelijk gegeven in hun bezwaar tegen het plan voor woningbouw op het voormalige terrein van Abels Drukkerij aan de Strosteeg in het centrum in Utrecht. Op het terrein moeten 37 woningen komen, maar omwonenden zien het plan niet zitten. De Raad van State heeft ze in ieder geval op een punt gelijk gegeven; de benodigde parkeerplaatsen zijn niet goed meegenomen in het plan.

De Strosteeg en omgeving moet er over een aantal jaren anders uitzien. Vorig jaar werd er een visie opgesteld voor het gebied tussen de Oudegracht, Haverstraat, Springweg en het Visschersplein. Zo moet op termijn de Springwegparkeergarage gesloopt worden, komen er woningen en moet de openbare ruimte anders ingericht worden.

Voor het voormalige terrein van de Abels Drukkerij ligt ook al een plan klaar. Omwonenden zien het ontwerp van projectontwikkelaar ERED echter niet zitten en voelen zich niet gehoord door de gemeente. In het algemeen denken ze dat het plan met 37 woningen, met een maximale hoogte van vijftien meter, negatieve invloed heeft op het woon- en leefklimaat. Daarom stapten ze naar de Raad van State met verschillende bezwaren.

Hoewel de rechter niet meeging in verschillende bezwaren – zoals over de bouwhoogte, geluidsoverlast, minder zonlicht – kregen de omwonenden op een punt wel gelijk. In het plan worden geen nieuwe parkeerplaatsen aangelegd, en dat zou volgens de huidige regels van de gemeente wel moeten. Daarom besloot de Raad van State dat het plan terug naar de tekentafel moet.

Bezwaar

Een van de bezwaarmakers is Marcel Merkx, bewoner van de Haverstraat achter de Strosteeg. “We zijn zeer tevreden dat de Raad van State naar ons heeft geluisterd. Het is jammer dat je als bewoners de kosten moet maken om naar de Raad van State te gaan om voor het eerst gehoord te worden. De gemeente heeft de mond vol van ‘participatie’, maar wij hebben nooit het gevoel gehad dat er naar ons is geluisterd.”

De bewoners hopen dan ook dat de uitspraak ervoor gaat zorgen dat de gemeente met de omwonenden in gesprek wil gaan. “We zijn bang dat de gemeente de bewoners opnieuw gaat negeren en het plan met een pleister gaat aanpassen.”

Merkx geeft aan dat hij en andere omwonenden geen genoegen zullen nemen met uitsluitend een wijziging in het parkeerplan. Volgens Merkx zijn er ook nog andere bezwaren die besproken moeten worden met de gemeente, zoals de hoogte van het gebouw. “We hopen dat er een nieuw proces plaatsvindt, waarbij wij in gesprek kunnen gaan met de gemeente. Zo niet, dan stappen we als omwonenden opnieuw naar de rechter.”

Gemeente

De gemeente heeft dus ongelijk gekregen op een van de punten uit het bestemmingsplan. “In het oude bestemmingsplan is een uitwerkingsbevoegdheid opgenomen met uitwerkingsregels. Een van die regels luidt dat er elf parkeerplaatsen moeten worden aangelegd in het plangebied. De gemeente heeft dit vanwege haar huidige verkeersbeleid ruim geïnterpreteerd en de tien plekken die er nu al zijn in het gebied (waarvan er één dubbel telt omdat het een plek voor een deelauto is), ook toebedeeld aan het bouwplan. Dit mag volgens de Raad van State niet. Er moeten echt elf nieuwe plekken bij komen volgens het oude bestemmingsplan”, aldus de woordvoerder van de gemeente.

“Als we een nieuw bestemmingsplan maken, maken we dat volgens ons huidige beleid van minder autoparkeren in de binnenstad. En dan kunnen we de plekken wel dubbel gebruiken en hoeven er geen extra elf plekken worden gerealiseerd.”

Volgens de gemeente zorgt de uitspraak van de Raad van State er niet voor dat het bouwplan niet doorgaat, maar dat het technisch anders moet worden geregeld. “Dit is een juridisch, technische kwestie waardoor we nu een nieuw bestemmingsplan moeten maken en een bestemmingsplanprocedure moeten doorlopen. We kunnen het huidige bouwplan en het parkeren wel in lijn met ons beleid vergunnen. Het doorlopen van de procedure leidt waarschijnlijk wel tot vertraging van de ontwikkeling”, zo laat de gemeente weten.