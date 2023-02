Raad van State geeft bewoners gelijk in hun strijd tegen afvalcontainers in het Zocherpark in Utrecht

De Raad van State heeft het beroep van bewoners en betrokkenen tegen het plaatsen van ondergrondse containers in een stuk Zocherpark in Utrecht gegrond verklaard. De gemeente heeft volgens de rechter zonder goede motivatie besloten dat de containers op deze plek moesten komen.

Protestacties en discussies in de gemeenteraad wisten het college van B&W niet te overtuigen; de ondergrondse containers in het Zocherpark nabij de hoek Nicolaasdwarsstraat en Wijde Doelen zouden er komen. Het plan was omstreden, maar de gemeente hield eraan vast.

Tegenstander stelden dat rijksmonument het Zocherpark gekoesterd moet worden. De door het college beoogde locatie ligt pal naast de drukbezochte speeltuin ‘Het Kleine Bos’ en de Agatha Snellenschool. Overlast zoals glasscherven, zwerfvuil, lawaai en stank zijn volgens de betrokkenen onvermijdelijk verbonden met afvalcontainers. Ook stelden de betrokkenen dat het besluit gevaarlijke verkeerssituaties in een omgeving met veel kinderen zou veroorzaken

De tegenstanders maakten in 2021, enkele maanden na het besluit van de gemeente, bezwaar tegen het plaatsen van de containers. Het college van B&W verklaarden de bezwaren ongegrond. Vervolgens stapten omwonden en andere betrokkenen naar de Raad van State om het besluit aan te vechten.

Uitspraak rechter

De hoogste bestuursrechter deed woensdag uitspraak en meent dat het besluit van de gemeente niet goed gemotiveerd was en het onduidelijk was welke criteria precies gebruikt werden bij het kiezen van deze plek. Zo werd er in het besluit onder meer gesproken over een document ‘richtlijnen plaatsing ondergrondse containers’, maar dit document bestond helemaal niet.

Omdat het besluit niet goed gemotiveerd is, kan dus ook niet worden vastgesteld of de locatie in het Zocherpark wel of niet een juiste plek is voor ondergrondse afvalcontainers. Daarom moet de gemeente nogmaals naar de bezwaren van omwonenden gaan kijken en een nieuw besluit nemen.