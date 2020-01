Ramkraak op juwelier in centrum van Utrecht

Er is een ramkraak gepleegd op een juwelier op de Steenweg in Utrecht. De auto heeft de gevel van juwelier Schaap en Citroen geramd.

De ramkraak gebeurde rond 03.30 uur. Een zilveren BMW reed in op het beveiligingshek van de winkel in het centrum van Utrecht. Het is nog onduidelijk of de daders ook de winkel binnen zijn geweest. Na de ramkraak vluchtten ze in een Audi.

Op maandagochtend om 08.30 uur deed de politie nog onderzoek ter plaatse, de auto staat ook nog half in de pui van het gebouw.