Rechter geeft gemeente Utrecht gelijk in conflict over voormalige Zandpadboten in Industriehaven

Er zijn weer ontwikkelingen in het slepende conflict over de woonarken die al dan niet illegaal in de Industriehaven in Utrecht liggen. De rechtbank heeft de gemeente Utrecht op alle punten gelijk gegeven. Dat zou betekenen dat de voormalige Zandpadboten nu toch echt weg moeten. Maar eigenaresse Marianne Nobels is het er niet mee eens en gaat in hoger beroep.

Het verhaal over de voormalige Zandpadboten die nu liggen in de industriehaven in Utrecht kent een lange geschiedenis. DUIC schreef er al eens uitgebreid over. In het kort komt het erop neer dat er geen geschikte vaste plek voor de boten was en dat ze daarom – in overleg met de gemeente – tijdelijk in de Industriehaven mochten liggen. Dat was in 2020 en ze liggen er nog steeds. In die tijd is ze de boten ook gaan verhuren via Airbnb.

Eigenaresse Nobels beweert dat ze meermaals toestemming heeft gehad om de boten daar te laten liggen, zonder einddatum. De gemeente meent dat de eigenaresse toestemming had om de arken in de Industriehaven af te meren tot oktober 2020. Daarom startte de gemeente Utrecht vorig jaar een traject om de eigenaresse te bewegen de boten weg te halen.

De zaak belandde uiteindelijk op tafel bij de rechtbank. Die meent dat de gemeente Utrecht zorgvuldig is geweest en dat Nobels de regels heeft overtreden.

Hoger beroep

Hoe nu verder? Nobels heeft nog tot 20 september de tijd om in hoger beroep te gaan en ze geeft aan dit zeker te doen. Ze vertelt documenten in handen te hebben die kunnen bewijzen dat ze legaal in de Industriehaven ligt. Als het aan de gemeente ligt wordt het juridische traject nu afgesloten en moeten de woonarken zo spoedig mogelijk weggehaald worden.

Opmerking: Arken, boten, woonboten, woonarken, Zandpadboten, er worden verschillende termen gebruikt. Ook de afgelopen jaren, al sinds ze nog gebruikt werden op het Zandpad, worden er verschillende benamingen gebruikt voor deze bouwwerken. Recent spreekt de gemeente over woonarken, op Airbnb staan ze omschreven als woonboten. In de media zijn de afgelopen jaren allerlei termen voorbijgekomen. De eigenaresse wil benadrukken dat het volgens haar ‘bedrijfsboten’ zijn, omdat er nog nooit iemand op gewoond heeft. Voor bedrijfsboten gelden volgens haar namelijk andere regels dan voor woonboten.