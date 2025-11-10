Rechter oordeelt dat tentenkamp bij Fort Blauwkapel binnen 14 dagen weg moet zijn

De groep dak- en thuislozen die sinds begin juni in een tentenkamp bij Fort Blauwkapel woont, moet binnen 14 dagen weg zijn en alle spullen meenemen. Dit oordeelt de rechter in de zaak die door de gemeente Utrecht is aangespannen. Mocht de groep zich daar niet aan houden, of terugkomen, dan heeft de gemeente het komende jaar de mogelijkheid het perceel te ontruimen.

Het tentenkamp staat op een voormalige dierenweide bij Fort Blauwkapel. Het terrein is eigendom van de gemeente Utrecht. Op het kamp wonen ongeveer tien mensen, voornamelijk Poolse arbeidsmigranten.

Voor de bewoners is het een plek waar zij zich enigszins veilig kunnen voelen. “Ik wil er alles aan doen om hier te blijven”, zegt de Nederlandse bewoner van het kamp. Omwonenden melden al langere tijd vervuiling, overlast, diefstal en vernieling.

De rechter oordeelt dat het belang bij de ontruiming van het perceel zwaarder weegt dan het huisrecht van de bewoners van het kamp. In de afweging stelt de rechter dat er geen woonbestemming rust op het perceel, de krakers overlast veroorzaken en dat er sprake is van een onhygiënische situatie die gezondheidsproblemen kan veroorzaken. Ook wil de rechter voorkomen dat er in de toekomst vaker mensen op het perceel gaan verblijven.

De bewoners van het kamp stelden dat ze nergens anders naartoe kunnen, omdat de hulpverlening tekortschiet. Dit gaat volgens de rechter niet op, want ze kunnen zich melden bij stichting Barka, die zich bezighoudt met de opvang van EU-burgers.