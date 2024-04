Recordaantal boetes in Utrecht door uitbreiding betaald parkeren

Het aantal parkeerboetes in Utrecht is vorig jaar weer flink toegenomen. In totaal werden er 112.411 boetes uitgeschreven. De toename komt vooral doordat er in steeds meer gebieden betaald moet worden om te parkeren.

Als het aan het college van B&W ligt moet overal in de stad betaald worden om te parkeren. Zover is het nog niet, toch moet er op steeds meer plekken al betaald worden. Dat is ook terug te zien in de aantallen bekeuringen.

Zo werden er vorig jaar 112.411 parkeerboetes uitgeschreven. Dat is een stijging van bijna 12.000 ten opzichte van het 2022. De gemeente zelf geeft als reden ook op, de uitbreiding van het aantal gebieden met parkeerautomaten. De stijging van het aantal boetes is al jaren aan de gang. Wie bijvoorbeeld teruggaat naar 2019 ziet dat er maar 51.000 bekeuringen werden uitgeschreven.