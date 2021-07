Registratienummer vanaf nu verplicht voor toeristische verhuur in Utrecht

Woningen in Utrecht die weleens verhuurd worden aan toeristen moeten vanaf 1 juli verplicht een registratienummer hebben. De nieuwe registratieplicht geldt voor particuliere vakantieverhuur, bed & breakfasts en woningen waarbij de eigenaar en huurders niet op het adres staan ingeschreven.

De gemeente hoopt met de nieuwe regels meer grip te krijgen op de vakantieverhuurmarkt. 25 tot 30 procent van het totale aantal geboekte overnachtingen is toeristische verhuur van woonruimte, bijvoorbeeld via Airbnb. De gemeente zegt positief te staan tegenover die vorm van verblijf, maar vindt het wel belangrijk dat de verhuur niet ten koste gaat van beschikbare woonruimte.

“Het persoonlijke en kleinschalige van toeristische verhuur van woonruimte past goed bij Utrecht”, stelt wethouder Klaas Verschuure. “Tegelijkertijd hebben we te maken met een tekort aan woonruimte in de stad en we vinden het belangrijk dat er geen sprake is van oneerlijke concurrentie met hotels. Met de invoer van de registratie- en meldplicht krijgen we de mogelijkheid om zo nodig bij te sturen.”

Met de registratieplicht denkt de gemeente meer zicht te krijgen op het aantal toeristisch verhuurder woningen en de buurten waar dit het meest gebeurt. Op die manier moet het makkelijker worden om de ongewenste effecten van toeristische verhuur beter aan te pakken.

Meldplicht per verhuring

Het registratienummer moet eenmalig per adres worden aangevraagd, maar medio 2022 komt er ook een meldplicht per verhuring bij voor particuliere vakantieverhuur.

Met die meldplicht kan de gemeente Utrecht beter controleren of het maximumaantal van zestig nachten verhuur wordt nageleefd en handhaven bij overtredingen. De meldplicht per verhuring gaat alleen gelden voor particuliere vakantieverhuur, niet voor bed & breakfastlocaties.