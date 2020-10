Restanten Utrechtse Tolsteegpoort uit 16e eeuw ontdekt tijdens werkzaamheden

Restanten van de Utrechtse Tolsteegpoort uit de zestiende eeuw zijn gevonden bij de herinrichting van de Toolsteegbarrière. Tijdens de werkzaamheden vonden archeologen de funderingsresten van de middeleeuwse toegangspoort.

Het zijn funderingen van de stadspoort die tussen 1557 en 1559 werd gebouwd. Die funderingen maakten deel uit van de dertiende-eeuwse stadsverdediging. De Tolsteegpoort was één van de vier middeleeuwse toegangspoorten van de stad. De poorten werden na de aanleg van de Utrechtse singel gebouwd. Dat gebeurde in 1122.

Oorspronkelijk had de Tolsteegpoort twee bruggen, een dubbele poort met vierkante tufstenen torens en een waterpoort. Die maakten in de dertiende eeuw plaats voor een dubbele bakstenen poort en ronde torens.

Zestiende eeuw

Karel V moderniseerde de poort in de zestiende eeuw opnieuw. Hij verving de poort voor een dikke muur met een aarden wal. In het midden daarvan kwam een natuurstenen gevel. Toen de stadsverdediging in 1842 werd afgebroken, sloopten ze ook de Tolsteegpoort. Hiermee maakte men ruimte voor de aanleg van het Zocherpark.

Het is niet voor het eerst dat er restanten van de Tolsteegpoort worden gevonden. Tijdens verschillende werkzaamheden hebben archeologen en bouwhistorici van de gemeente Utrecht restanten van de Tolsteegpoort kunnen onderzoeken. Zo leerden ze steeds meer over de Utrechtse geschiedenis en stadsverdediging.