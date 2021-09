Restaurant Waku Waku verkoopt weer drinken onder luid gejuich van actievoerders

Restaurant Waku Waku heeft dinsdagmiddag om 17.00 uur onder aanmoediging van een grote groep actievoerders het ‘terras’ geopend. Vanuit de zaak worden blikjes drinken verkocht. Waku Waku is op last van de gemeente gesloten omdat ze weigeren mee te werken aan de coronapas.

Burgemeester Dijksma sloot maandag het restaurant omdat zij weigeren coronapassen te controleren. De eigenaren waren ook na de opgelegde sluiting van het restaurant niet van plan om dat aan te passen en bleven maandagavond ook open. Actievoerders verzamelden zich toen bij het restaurant om hun steun te betuigen aan de eigenaren van Waku Waku.

De gemeente heeft dinsdagochtend ingegrepen door het slot van de deur te vervangen. Aan het eind van dinsdagmiddag werd er weer geklust aan een van de twee voordeuren van Waku Waku. Deze keer ging de sleutel naar de eigenaar en werd er begonnen met de verkoop van blikjes drinken. Het restaurant zelf blijft dinsdag wel dicht.

Gesprek

De gemeente is dinsdag in gesprek gegaan met de ondernemer, waarbij ook de burgemeester een deel van de tijd aanwezig was. “Het restaurant is en blijft dicht”, zegt de gemeente na dat gesprek. “Dat betekent dat er vanaf heden in het restaurant geen gasten meer worden bediend.”

Verder is de gemeente ervan op de hoogte dat de eigenaar van Waku Waku vanavond zijn terras opent. “De ondernemer heeft aangegeven vanavond zijn terras te willen gebruiken om aandacht te vragen voor zijn standpunt en financiële situatie. De gemeente heeft zorgen uitgesproken over de risico’s voor de openbare orde. De ondernemer heeft toegezegd hier zijn verantwoordelijkheid in te willen nemen en de avond een vredelievend karakter te willen geven. Hij zal de aanwezigen hiertoe oproepen”, aldus de gemeente.

Waku Waku is zelf inmiddels een crowdfundingsactie begonnen. Na een paar uur was er meer dan een ton opgehaald.

De actievoerders zijn opnieuw van plan om tot 23.00 uur voor de deur van Waku Waku te bivakkeren. Ook voor komende dagen hebben ze acties aangekondigd. Ze zien de opening van het terras als een overwinning. De eigenaar heeft opgeroepen om het vredelievend te houden en geen overlast te veroorzaken.

Kloek

Het naastgelegen restaurant Kloek heeft op Facebook aangekondigd vanavond dicht te blijven vanwege de commotie. “Dit is een erg verdrietig besluit maar door al deze commotie voor onze deur voelen wij ons hiertoe gedwongen”, schrijft het restaurant. “Geen enkele ondernemer zit te wachten op het spelen van politie-agent aan de deur. De keuze die WAKU WAKU maakt vinden we dapper, maar door de situatie voor onze deur twijfelen we of we de veiligheid van onze gasten en het personeel vanavond kunnen waarborgen.”