Rioolwater in Overvecht moet 20.000 huizen gaan verwarmen

De bouw van de grootste warmtepomp van Nederland gaat dit jaar in Utrecht beginnen. Het gevaarte moet ruim 20.000 huizen gaan verwarmen met warmte uit afvalwater. De pomp komt op het terrein van de waterzuiveringsinstallatie in Overvecht.

Het afvalwater dat aankomt bij de zuiveringsinstallatie in Overvecht is volgens de initiatiefnemers ideaal om warmte uit te winnen.

Constantijn Jansen op de Haar, van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden liet eerder al weten: “Warm kraanwater, water van de vaatwasser en water van de douche maken het afvalwater dat bij ons binnenkomt warm. Het gezuiverde afvalwater heeft daardoor zelfs in een koude winter nog een temperatuur van 12 graden. Warmte die nu iedere dag wegvloeit.”

Eneco bouwt nu een warmtepomp op het terrein van de waterzuiveringsinstallatie om het warme water te gebruiken. De warmte van het afvalwater gaat ingezet worden voor het warmtenet, waarmee gebouwen kunnen worden voorzien van warmte. Een deel van de warmte die gebruikt wordt, hoeft zo niet meer door gas opgewekt te worden. Dat bespaart energie, ongeveer gelijk aan de warmteproductie voor 20.000 woningen.

Gunstige ligging

Dat de warmtepomp juist in Overvecht komt, heeft te maken met ‘gunstige factoren’. De waterzuivering ligt midden in de woonwijk en dus dicht bij de bron van het rioolwater. Ook de installatie voor het bestaande warmtenet, de stadsverwarming, ligt om de hoek. Zo sluit dat allemaal goed op elkaar aan.

De bouw zou eigenlijk al eerder beginnen, maar het klaarmaken van het terrein had meer voeten in de aarde dan gedacht. De voorbereidende werkzaamheden zijn begonnen en later dit jaar start de bouw. Als alles goed verloopt moet de warmtepomp volgend jaar in gebruik zijn.