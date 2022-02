Roeiverenigingen en gemeente Utrecht maken afspraken om roeien op Merwedekanaal te behouden 

Drie roeivereniging in Utrecht hebben samen met de gemeente afspraken op papier gezet om het Merwedekanaal toegankelijk te houden voor de roeisport. Ruim 2500 roeiers maken meerdere keren per week gebruik van het water dat door de stad loopt. In het verleden hebben de verenigingen meermaals hun zorgen geuit over het gebruik van het kanaal.

Het Merwedekanaal is populair, er wordt niet alleen geroeid, er varen ook bootjes en tijdens zomerse dagen wordt er volop gezwommen. De roeiverenigingen Triton, Orca en Viking hebben eerder aan de bel getrokken dat het roeien in de toekomst moeilijker wordt omdat het steeds drukker wordt. Ook de komst van extra bruggen over het water, onder meer door de bouw van de nieuwe stadswijk Merwede, kunnen voor hinder zorgen voor de roeiers.

Eerder betaalde de gemeente ook al ruim tienduizenden euro’s zodat toproeiers van de Utrechtse verengingen konden gaan trainen in Vianen. In Utrecht is zelf eigenlijk nu geen plek meer voor deze groep. In de toekomst zou er mogelijk nog nieuw roeiwater kunnen komen in polder Rijnenburg, maar dat is niet snel gerealiseerd.

De drie verengingen hebben wel de wens om ook zo veel mogelijk gebruik te blijven maken van het Merwedekanaal. “Dit blijft het hart van de roeisport in Utrecht en een belangrijke maatschappelijke voorziening voor de stad”, aldus het convenant dat de sportpartijen met de gemeente hebben ondertekend.

In de overeenkomst staan afspraken en wensen over nieuwe bruggen, doorvaarthoogtes en -breedtes en de inrichting van de oevers. Ook wordt er gekeken naar toekomstige ontwikkelingen in het gebied die kansen of problemen kunnen opleveren.

Het volledige convenant is hier te bekijken. (PDF)