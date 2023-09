Roeiwater in Utrechtse polder Rijnenburg weer op de kaart; verenigingen pleiten voor ronde baan van 4,5 kilometer

Naast windmolens en woningen wordt er ook al lang gesproken over roeiwater in polder Rijnenburg in Utrecht. Uit recent onderzoek blijkt dat het mogelijk is om een ronde roeibaan aan te leggen van zo’n 4,5 kilometer lang, waarbij ook nog een stadsstrandje is ingetekend. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de roeiverenigingen en overhandigd aan de gemeente om te overtuigen dat het roeiwater er moet komen.

Wonen, schone energie, recreatie en ruimte voor roeiers; volgens de roeiverenigingen kan het allemaal goed samenkomen in polder Rijnenburg. Er is al langer behoefte aan meer roeiwater in Utrecht, wedstrijdroeiers weken eerder al uit naar Vianen omdat er te weinig plek was in de gemeente. Daarbij komt ook nog eens dat het Merwedekanaal steeds drukker wordt en de roeiers in het gedrang komen.

In de polder staat een energielandschap op de planning, met zonnepanelen en windmolens en er moeten woningen komen. In het coalitieakkoord van het huidige college staat verder dat er onderzocht moet worden waar er ruimte is voor roeiwater. Dat zou in polder Rijnenburg kunnen zijn maar het college sluit Vianen ook niet uit.

Recent hebben de Utrechtse roeiers onderzoek laten doen naar de mogelijkheden van sportfaciliteiten in Rijnenburg. Uit dit onderzoek blijkt dat het roeiwater ruimtelijk ingepast kan worden, ook zou het de samenleving niet veel extra geld gaan kosten.

Kosten

Eerder ging men nog uit van een rechthoekige roeibaan van 120 meter breed en 2,2 kilometer lengte. In het recente onderzoek gaat men uit van een ronde roeibaan van zo’n 4,5 kilometer lang. Het water wordt dan een stuk smaller waardoor eventuele bruggen een stuk minder kostbaar worden. De kosten moeten onder meer gedragen worden door de opbrengsten uit woningbouw en overheidsfondsen.

In het ontwerp worden ook andere voordelen genoemd zoals recreatiemogelijkheden en zwemwater. Het water kan ook helpen tegen hittestress. Daarbij zou het ook zo zijn dat er sowieso een heleboel oppervlakte water aangelegd moet worden om alle bouwplannen mogelijk te maken.

De voorzitters van de Utrechtse studentenroeiverenigingen Pien Kuiper (Triton) en Sarah Sedee (Orca) zijn blij met de uitkomsten. “Het roeiwater in de stad Utrecht is al jaren te krap en dat wordt alleen maar erger. Onze wedstrijdroeiers en roeisters moeten noodgedwongen uitwijken naar Vianen, terwijl Rijnenburg op half uurtje fietsen van onze huidige locatie ligt.”

Of het roeiwater er ook echt gaat komen is overigens nog onzeker. De roeiverenigingen zijn uiteraard positief, maar in 2020 leek roeiwater in de polder juist niet haalbaar. Het is afwachten hoe het college en uiteindelijk de gemeenteraad het recente onderzoek waardeert en wat de volgende stappen zijn.