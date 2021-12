Roken bij Utrechtse bushaltes vanaf 1 januari 2022 verboden

Bushaltes in de gemeentes Utrecht en Nieuwegein zijn vanaf 1 januari 2022 rookvrij. De gemeentes en U-OV willen op die manier werken aan een rookvrije generatie. De gemeente Utrecht loopt met het rookvrij maken van de haltes naar eigen zeggen vooruit op de eigen planning; Utrecht wil in 2035 een rookvrije generatie.

De komende weken worden gebruikt om in de informatieborden in de 701 bushaltes posters op te hangen. In de bussen zelf komt voorlichting voor passagiers. “Het moet normaal worden dat plekken waar kinderen komen rookvrij zijn. Maar ook daar waar mensen in het dagelijks leven soms even moeten wachten, zoals bij bushaltes. We monitoren of het afkondigen en communiceren van rookvrije zones voldoende is voor gedragsverandering of dat er in de toekomst aanvullende acties nodig zijn”, zegt wethouder Eelco Eerenberg.

De provincie Utrecht begon samen met U-OV eerder dit jaar al met het rookvrij maken van de tramhaltes in Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein. Bij alle tramhaltes hangen nu posters van de Rookvrije Generatie, waarop staat aangegeven dat roken hier niet gewenst is.

De gemeente Utrecht werkt al langer aan het rookvrij maken van openbare plekken in de stad. Zo mag er sinds eerder dit jaar niet meer gerookt worden op kinderboerderijen en dierenweides en zijn sinds september alle Utrechtse musea rookvrij.