Roltrappen Jaarbeursplein worden eindelijk vervangen

Ze leken vaker stil te staan dan daadwerkelijk te werken; de storingsgevoelige roltrappen bij station Utrecht Centraal worden eindelijk vervangen. Donderdagavond en -nacht is begonnen met de twee roltrappen naast de Jaarbeurspleinstalling.

De vier roltrappen aan het Jaarbeursplein zijn in 2011 geplaatst en begin 2013 in gebruik genomen. Sindsdien zijn er al problemen en de gemeente heeft tussen 2016 en medio 2020 al zo’n 800.000 euro aan onderhoudskosten betaald. Daarom is besloten dat de vier roltrappen, veel eerder dan gepland, worden vervangen.

Donderdagavond is gestart met de twee roltrappen naast de fietsenstalling, aan de linkerkant vanaf het jaarbeursplein gezien. De oude roltrappen zijn weggetakeld en de nieuwe zijn er vervolgens ingehangen. De komende vier weken zijn nog nodig om de roltrappen te monteren.

Aansluitend worden ook de twee roltrappen naast het Beatrixgebouw vervangen. De voorbereidende werkzaamheden starten op maandag 15 november. Het eruit hijsen en erin plaatsen gebeurt – afhankelijk van het weer – in de avond en nacht van 18 november waarna ook weer enkele weken nodig zijn voor montage.

TK Elevator biedt de komende 23 jaar onderhoud aan. Gedurende deze periode garandeert het bedrijf een ‘zeer hoge netto beschikbaarheid’, aldus de gemeente Utrecht. De roltrappen zullen twaalf keer per jaar een onderhoudsbeurt krijgen. Onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, worden op vooraf geplande momenten vervangen.