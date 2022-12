Roofvogelshow op een kinderboerderij in Utrecht; is dat gepast?

De gemeente Utrecht vindt het een slecht idee dat er een roofvogelshow plaatsvindt op de kinderboerderij Rotsoord, maar de wethouder laat weten dat ze geen mogelijkheid hebben om die te stoppen. De kinderboerderij laat weten dat de show voorlopig gewoon doorgaat.

Op 18 december kunnen liefhebbers terecht op de kinderboerderij Nieuw Rotsoord voor een roofvogeldemonstratie. Die dag wordt er een kerstevenement georganiseerd met muziek, eten en een vogelshow. Een valkenier zal daar verschillende grote roofvogels tonen aan het publiek.

Een slecht idee, dieren zouden niet gebruikt moeten worden in shows en tijdens evenementen, zo zegt wethouder Rachel Streefland na vragen van Partij voor de Dieren. “We hebben contact gehad met de kinderboerderij en aangegeven dat een roofvogelshow ongewenst is en afgeraden om de show te houden.” Maar, zo zegt de wethouder ook, formeel hebben ze geen mogelijkheden om de show te stoppen.

Kinderboerderij Nieuw Rotsoord laat weten dat de show voorlopig gewoon doorgaat. “We hebben geen reden om het niet te doen. De demonstratie is educatief bedoeld om mensen respect voor dieren bij te brengen en de valkenier is een professional.” De medewerker van de kinderboerderij benadrukt ook dat er geen wettelijke gronden zijn waarom het niet zou kunnen: “Dat is natuurlijk niet voor niks zo geregeld.”

Is een roofvogelshow een goed idee? Ja, dit moet gewoon kunnen

Nee, dit kan echt niet meer View Results