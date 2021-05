Ruim 200 speelgoedauto’s in Amelisweerd bij Utrecht als protest tegen verbreding A27

Onder de noemer ‘Geen auto’s groter dan deze in Amelisweerd’ zijn zaterdagochtend ruim 200 speelgoedauto’s in het natuurgebied bij Utrecht neergezet. Met deze actie van verschillende politieke jongerenorganisaties wordt de Tweede Kamer opgeroepen de A27 niet te verbreden.

Jonge Democraten Utrecht, de Jonge Socialisten Utrecht, het Christen-Democratisch Jongeren Appèl Utrecht en Dwars Utrecht zijn de initiatiefnemers van het protest. De speelgoedauto’s, die variëren van het formaat Dinky Toys tot skelters, zijn uitgeleend door allerlei particulieren.

Stickers

“We hebben via verschillende wegen oproepen geplaatst om speelgoedauto’s te krijgen voor de actie”, zegt Nina Saelmans van Jonge Democraten Utrecht. “We hebben daarna ontzettend veel mails gekregen. Iedereen wil na afloop van de actie de auto’s wel weer terug hebben, dus we hebben ze allemaal bestickerd.”

De speelgoedauto’s zijn neergezet nabij de ingang aan de Koningsweg. Ook hebben de demonstranten twee spandoeken opgehangen. Voor sommige hardlopers in het gebied vormen de doeken een extra obstakel in hun rondje, maar vrijwel iedereen kan het protest waarderen.

Tekst loopt door onder afbeelding

Weerstand

De plannen om de A27 te verbreden stuitten op veel weerstand. Zo zijn sinds de bekendmaking van het Tracébesluit door het vorige kabinet al verscheidene acties georganiseerd. Ook de gemeente Utrecht ziet de verbreding niet zitten. Het vorige kabinet meende echter dat de verbouwing nodig is om het verkeer soepel te laten doorrijden.

“Zowel in de gemeentelijke als in de provinciale politiek is er veel weerstand tegen de verbreding van de snelweg. De landelijke politiek hoort juist tijdens de formatie te luisteren naar geluiden uit de samenleving en daarnaar te handelen”, zegt Nyna Visser, voorzitter van de Jonge Democraten Utrecht.

Tekst loopt door onder afbeelding

Hele klus

Het protest van zaterdag duurt tot het middaguur. Daarna worden alle speelgoedauto’s weer ingepakt en gaan ze terug naar de eigenaren. “Het wordt straks nog een hele klus om uit te zoeken welk autootje bij welke persoon hoort, maar dit is het allemaal waard. Het is een hele leuke actie”, aldus Saelmans.