Ruim 50 bomen op voormalig Befu-terrein worden gekapt zodat sanering kan beginnen

Omdat de grond van het voormalige Befu-terrein in Utrecht gesaneerd moet worden, moeten ook de 51 bomen het veld ruimen. Het idee is dat er in het gebied eerst tijdelijke woningen komen en uiteindelijk permanente huizen worden gebouwd.

De grond op het Befu-terrein, dat aan de Verlengde Hoogravenseweg ligt, is volgens de gemeente ‘dusdanig verontreinigd’ dat ten minste een meter van de bovenlaag weggehaald moet worden. De 51 bomen moeten hierdoor ook worden gekapt. Verplanten is geen optie omdat onder meer de wortels in deze verontreinigde grond staan. Het idee is wel dat er minstens net zoveel bomen terugkomen op het terrein. Deze staan nu voornamelijk in een strook langs de Liesboswetering en dat moet ook in de toekomst zo zijn.

Naast het saneren moet ook de kade worden vervangen. Het idee is dat er in de zomer van 2023 tijdelijke woningen komen. Hierdoor wordt in januari gestart met de sanering dat ongeveer drie maanden duurt. Daarna wordt het gebied bouwrijp gemaakt.

Urgentie

Het idee is dat die woningen een mix worden van 70 procent reguliere woningzoekenden en 30 procent bijzondere doelgroepen. “Zoals algemeen bekend is de woningnood hoog en voelen wij (samen met uw raad) de urgentie om zo spoedig mogelijk woningen toe te voegen aan onze stad. Het project Befu-terrein levert hier een substantiële bijdrage in”, is te lezen in een raadsbrief.

Op dit moment zitten er nog krakers op het Befu-terrein. Deze moeten plaatsmaken voor de bouwplannen. Uiteindelijk komen er over ongeveer tien jaar permanente huizen op het voormalige Befu-terrein.