Mogelijk honderden tijdelijke woningen op twee locaties in Utrechtse buurt Hoograven

Op twee locaties in de Utrechtse buurt Hoograven komen mogelijk 450 tot 550 tijdelijke woningen. Het college wil dat de wooneenheden op het Befu-terrein komen te staan en onderzoeken of dat ook kan op de Pagelaan 1.

De gemeente Utrecht schat dat er vanwege de woningnood elk jaar tussen de 700 en 1050 tijdelijke woningen nodig zijn in de periode van 2022 tot 2025. Een deel daarvan komt misschien dus in Hoograven te staan.

“Het kost behoorlijk wat tijd voordat een plan uiteindelijk leidt tot de oplevering van nieuwe woningen”, zegt wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling). “Daarom kijken we ook naar plekken die in de stad beschikbaar zijn voor tijdelijke woningen. We zijn blij dat de eerste locaties met kansen zijn gevonden op het Befu-terrein en de Pagelaan 1.”

Kwetsbare doelgroepen

Het idee is dat die woningen een mix worden van 70 procent reguliere woningzoekenden en 30 procent bijzondere doelgroepen. “In Utrecht is een groot tekort aan woningen voor een brede groep woningzoekenden op de korte en middellange termijn (komende 5-10 jaar)”, is te lezen in een raadsbrief.

Het lukt de gemeente dit jaar niet om “bijzondere en kwetsbare doelgroepen in onze stad te voorzien van voldoende passende huisvesting”. Verder speelt de oproep van het kabinet om meer huisvesting te bieden aan statushouders ook een rol.

Mogelijke locatie

Een van de mogelijke locaties voor 150 tot 250 tijdelijke woningen is het Befu-terrein langs de A12. Dit is het terrein van de voormalig Betonmortel Fabriek Utrecht. De wooneenheden zouden daar maximaal 10 jaar kunnen blijven. “Dit terrein ligt al geruime tijd braak en er zijn plannen voor permanente woningbouw op deze locatie”, schrijft de gemeente. “Die plannen zijn stil komen liggen door de onzekerheid over de verbreding van de A27.”

Op de Pagelaan 1 kan permanente woningbouw voorlopig ook niet doorgaan. Onder voorwaarden zijn tijdelijke woningen hier wel mogelijk. Een ontwikkelaar heeft de gemeente gevraagd om hier zo’n 300 woningen te mogen bouwen voor vijf tot tien jaar.

Onderzoek

De gemeente is eigenaar van de grond op het Befu-terrein. Daarom moet de gemeenteraad beslissen over de tijdelijke woningen. Voor de Pagelaan 1 is al een eerste overeenkomst gesloten met een ontwikkelaar. “Voor beide initiatieven geldt dat gestart wordt met onderzoek naar wat mogelijk is op deze locaties en onder welke voorwaarden”, aldus de gemeente.

“Zo wordt in het belang van de gezondheidsbescherming van de tijdelijke bewoners, bij beide initiatieven wel ingezet op optimale geluidsbescherming. Ook al zijn de regels met betrekking tot geluid minder streng bij tijdelijke woningen.”

Voor omwonenden is er op 1 december een informatiebijeenkomst. Als de gemeenteraad instemt met de woningen op het Befu-terrein, start de bouw in 2023. Op de Pagelaan is dat komend jaar.