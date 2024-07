Schaakgrootmeester Hans Niemann komt deze zomer naar Utrecht voor een duel met Anish Giri

Een gevreesde tegenstander op het veld met 64 vakken, maar ook beschuldigd van fraude. De 21-jarige Amerikaan Hans Niemann is een van de meest spraakmakende schaakmeesters van deze tijd. Emma Stone maakt zelfs een film over zijn controversiële carrière. Deze zomer komt de schaakmeester naar Utrecht om het op te nemen tegen de beste schaker van Nederland op dit moment: Anish Giri.

‘Hans Niemann against the World 2024´ is een schaaktoernooi die de 21-jarige Amerikaanse grootmeester deze zomer speelt. Zijn tegenstander in Utrecht is niemand minder dan Anish Giri, momenteel de beste schaker van Nederland. De twee grootmeesters nemen het van 7 tot en met 11 augustus tegen elkaar op in de trouwzaal van het monumentale stadhuis in Utrecht.

Utrecht is geen onbekende plek voor Hans Niemann. Hij begon zijn schaakcarrière immers op jonge leeftijd in de Domstad en was lid van schaakvereniging Moira Domtoren. Naar verluidt was hij toen al een talent. Omdat zijn ouders expats waren, woonde Niemann ruim drie jaar in Houten en ging hij naar basisschool De Spits in Utrecht.

Niemann en Giri proberen elkaar straks in het stadhuis te verslaan in drie disciplines. Zij beginnen met twaalf blitzgames, daarna volgen zes klassieke partijen en zes rapidpartijen. Het verschil zit vooral in de tijd die de speler krijgt om na te denken over zijn zetten. Na Utrecht volgen er voor Niemann nog matches met dezelfde opzet in Londen tegen Nikita Vitiugov, in Parijs tegen Etienne Bacrot en in Sharjah tegen Nihal Sarin.

Film van Emma Stone

Er is de afgelopen jaren veel te doen geweest rondom schaker Hans Niemann. Dat had te maken met de wedstrijd tussen Magnus Carlsen in 2022. Wereldkampioen Carlsen verloor toen van Niemann en beschuldigde hem openlijk van valsspelen. De internationale schaakbond Fide oordeelde later dat er geen bewijs was voor valsspelen tijdens die wedstrijd. Er werd wel onthuld dat Niemann in meer dan honderd online schaakspellen, waarvan de laatste in 2020, illegale hulp heeft gekregen. Het is onduidelijk over welke hulp het precies ging.

De befaamde match tussen Carlsen en Niemann is zo legendarisch dat het naar het witte doek wordt gebracht. Dat werd twee maanden geleden aangekondigd. Niemand minder dan Emma Stone werkt als producent mee aan Checkmate, de titel van de film. Stone werkt voor deze film samen met regisseur Nathan Fielder en productiebedrijf A24.

Programma

De twee grootmeesters zijn behoorlijk aan elkaar gewaagd. Anish Giri staat op de gedeelde 13/14e plaats op de wereldranglijst, met een rating van 2745. Niemann staat op de 29/30e plaats met een rating van 2703. Daarmee is Hans Niemann naast Hugo ten Hertog en Casper Schoppen de derde Utrechtse grootmeester. De rating benadert de speelsterkte van een schaker. Ter vergelijking: Beginners starten typisch met een rating van 1000-1200.

De twaalf snelschaakpartijen starten op woensdag 7 augustus om 15.00 uur. Op donderdag 8, vrijdag 9 en zaterdag 10 augustus worden elke dag twee klassieke partijen gespeeld, die om 10.00 en 15.00 uur beginnen. Op zondag 11 augustus staan 6 rapidpartijen op het programma, waarvan de eerste om 11.00 uur begint.

De match is ter plekke te bezoeken, maar wordt ook live gestreamd.