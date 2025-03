Schedel van de Italiaanse heilige Thomas van Aquino komt in april naar Utrecht

Een reliek van de heilige Thomas van Aquino (1225-1274), volgens de St. Catharinakathedraal de grootste denker uit de Middeleeuwen, komt naar Utrecht. Het gaat volgens de kerk om een heel bijzonder reliek: de schedel van Thomas.

Van Aquino werd geboren op Sicilië. In 1246 werd hij een leerling van de Duitse filosoof Albertus Magnus en ongeveer zes jaar later ging hij zelf lesgeven in de Bijbelleer. In 1257 kreeg hij op bevel van de paus een academische graad verleend door de Universiteit van Parijs.

Daarna verbleef Van Aquino onder meer aan verschillende pauselijke hoven, in een klooster, weer in Parijs om uiteindelijk te belanden in Napels waar hij lesgaf aan de universiteit.

Tegen het eind van zijn leven had hij een visioen, waardoor hij alles wat hij tot dan toe had geschreven als onbeduidend beschouwde. Sindsdien heeft hij niets meer op papier gezet.

In 1277 veroordeelde de bisschop van Parijs enkele stellingen van Van Aquino, maar dat werd herroepen toen de paus de Siciliaan in 1323 heilig verklaarde.

Drie jaar herdenken

Wereldwijd wordt Van Aquino nu drie jaar lang herdacht. “In 2023 was het 700 jaar geleden dat hij heilig werd verklaard, in 2024 was het 750 jaar geleden dat hij geboren werd en dit jaar vieren we zijn 800e geboortejaar”, schrijft de St. Catharinakathedraal op haar website. “In het kader van deze festiviteiten reizen zijn relieken de wereld rond. In Utrecht zijn ze op 2 en 3 april.”