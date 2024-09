Schoolpleinen veranderen in parkeerplekken door te hoge parkeerkosten in Utrecht

De scholen Blauwe Aventurijn en Sint Jan de Doper willen hun schoolpleinen ombouwen tot parkeerplekken voor leraren, omdat zij een parkeervergunning te duur vinden. Het is één van de gevolgen van de plannen die de gemeente Utrecht heeft om betaald parkeren in te voeren in heel de stad. Verschillende politieke partijen maken zich zorgen en vragen het college van B&W om uitleg.

Volgens het college vinden de scholen de parkeervergunningen te duur. Verschillende politieke fracties vragen zich dan ook af hoe het college aankijkt tegen het feit dat parkeren zo’n grote financiële last vormt, dat scholen overwegen om speelruimte op te offeren voor parkeergelegenheid.

“Wij vinden het jammer dat de betreffende scholen plannen hebben om parkeren op het schoolplein te realiseren, ten koste van de speelruimte van kinderen. We zien dit als ongewenst, maar het is niet tegen te houden”, zegt het college.

“Het is onze ervaring dat invoering van betaald parkeren in wijken doorgaans in de beginfase onrust geeft. We weten ook dat er daarna gewenning optreedt; we hopen daarom dat de scholen nog even willen wachten met de aanleg van parkeerplaatsen op het schoolplein.”

Blauwe Aventurijn zegt overigens dat de parkeerplekken niet ten koste gaan van de speelruimte van de leerlingen, omdat er voldoende ruimte beschikbaar is. Het gaat ook niet in tegen de wet. Volgens het college is het toegestaan om te parkeren op schoolpleinen en is een vergunning hiervoor niet nodig.

Personeel verliezen

Scholen kunnen wel een parkeervergunning met korting aanvragen, maar alleen voor medewerkers die buiten Utrecht wonen en een reistijd van minimaal 60 minuten hebben van deur tot deur. Beide scholen geven aan dat niet alle personeelsleden aan deze voorwaarde voldoen. Ze vrezen daarom dat zij personeel zullen verliezen, terwijl er al een tekort is aan leraren.