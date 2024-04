Meerderheid van de gemeenteraad van Utrecht stemt voor betaald parkeren in de hele stad

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met het invoeren van betaald parkeren in heel Utrecht. De komende twaalf jaar wordt dus betaald parkeren ingevoerd in de stad.

De plannen voor betaald parkeren in de stad liggen er al veel langer, maar donderdag werd er gestemd door de gemeenteraad. Het raadsvoorstel werd gesteund door GroenLinks, D66, PvdA, Partij voor de Dieren, Volt, ChristenUnie, Student & Starter en Horizon.

VVD, CDA, DENK, BIJ1, EenUtrecht, Utrecht Solidair en UtrechtNu! stemden tegen. Een meerderheid van de raad stemde dus voor betaald parkeren in de hele stad.

“Een mijlpaal!”, aldus verantwoordelijk wethouder Lot van Hooijdonk op Instagram. (…) Niet echt een onderwerp waar je populair van wordt, wel heel belangrijk voor de stad. Als we niets doen komen er nog tienduizenden auto’s bij de komende decennia. Die staan het grootste deel van de dag stil. Maar zijn wel ruimtevreters in de stad.”

“Dus om parkeeroverlast te voorkomen, om ruimte te scheppen op de weg, om andere mobiliteitskeuzes te bevorderen (lopen, fietsen, deelauto’s, ov) en ruimte te maken voor bomen, groen, fietsklemmen of voetgangers is het belangrijk dat parkeerders gaan betalen voor het gebruik van de publieke ruimte (…)”, aldus Van Hooijdonk.

Steun en kritiek

De plannen voor betaald parkeren kunnen rekenen op steun, maar er is ook veel kritiek. Verschillende politieagenten trokken aan de bel en pleitten voor een uitzondering. “Het moet mogelijk gemaakt worden dat wetshandhavers die dag en nacht hun ziel en zaligheid, inzetten om de stad Utrecht veilig te houden ontzien worden van betaald parkeren”, zei een medewerker van de politie eerder tijdens een inspraakavond op het Stadskantoor.

ChristenUnie diende donderdag een motie in naar aanleiding van deze kritiek. De partij stelde voor om met de politie in gesprek te gaan op het moment dat betaald parkeren wordt ingevoerd op een plek waar een politiebureau staat. De partij wil dat de gemeente dan samen met de politie tot een goede parkeeroplossing komt ‘die tegemoetkomt aan de behoeften van politiemedewerkers. De motie van ChristenUnie kon op een meerderheid rekenen.

In fases

Het invoeren van betaald parkeren in heel Utrecht gaat dus gebeuren, maar dat kan niet in één keer. De gemeente wil dat in fases doen: de komende jaren moet elk jaar bij zo’n 10.000 adressen betaald worden om te parkeren.

De afgelopen periode werd betaald parkeren al ingevoerd in onder meer Rivierenwijk-Zuid en Werkspoor en binnenkort zijn ook de Woonbouleveard, een deel van Voordorp en Transwijk aan de beurt.

Ook de Bokkenbuurt, Grauwaart, de rest van Voordorp, Ondiep, Oog in Al, Kanaleneiland Groenewoud, Papendorp en het noordelijk deel van Hoograven moeten er binnenkort aan geloven. In deze wijken moet betaald parkeren nog dit jaar of volgend jaar worden ingevoerd.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Vervolgens moet ook in de wijken die wat verder van het centrum liggen betaald gaan worden voor het parkeren. In de tweede fase tot en met 2030 gaat het om de wijken in het oosten van de stad, het zuiden van Overvecht, Zuilen en een groot deel van Leidsche Rijn. Tot slot wordt in de jaren 2031-2034 ook betaald parkeren ingevoerd in de meest noordelijk en westelijk gelegen wijken.

Venstertijden

In principe geldt straks in heel de stad betaald parkeren van maandag tot en met vrijdag van 6 tot 11 uur. Als er sprake is van hoge parkeerdruk dan kan de gemeente ervoor kiezen om betaald parkeren in te voeren voor een langere tijd.

“Korte venstertijden zorgen ervoor dat onwenselijke effecten (zoals het parkeren van forensen of bewoners elders uit de stad in woonbuurten) niet optreden. En we beperken negatieve effecten voor bijvoorbeeld mantelzorgers, oppasopa’s en -oma’s, of winkels en sportvoorzieningen”, staat in het aangenomen raadsvoorstel.