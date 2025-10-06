Shakshuka tegen armoede bij het Grote Utrechts Stadsdiner op 17 oktober

Het Grote Utrechts Stadsdiner komt er weer aan. Ieder jaar wordt het georganiseerd op 17 oktober, Wereldarmoededag. Op meer dan 60 plaatsen in de stad kan iedereen gratis aanschuiven voor een maaltijd. Dit jaar staat shakshuka op het menu.

Waar je kunt aanschuiven is te zien op deze kaart. Je moet je wel vooraf aanmelden. De locaties zijn verspreid over de hele stad. Veel van de diners vinden plaats in kerken, buurthuizen en bibliotheken. A Beautiful Mess, de horeca bij het AZC aan de Joseph Haydnlaan, MBO Utrecht in Kanaleneiland en het ZIMIHC theater in Overvecht doen ook mee.

Alle locaties koken hetzelfde gerecht. Dit jaar is dat Shakshuka. Een vegetarisch eenpansgerecht uit het Midden-Oosten met paprika, tomaat en ei, vaak geserveerd met een Turks brood. Het recept komt van Salah, die buurtmaaltijden kookt in Overvecht.

Armoede

Tijdens de maaltijd gaan de deelnemers met elkaar in gesprek. Het thema daarvoor is dit jaar de relatie tussen armoede en mensenrechten. De organisatie stelt tijdens het diner vragen als ‘Wat heb je nodig om je thuis te voelen?’ ‘Wat gebeurt er als mensenrechten op het spel staan?’ ‘Wat gebeurt er als vrede en veiligheid in het gedrang komen?”’

In de gemeente Utrecht leeft ongeveer 7 procent van de huishoudens onder het wettelijk sociaal minimum (WSM). Dat is in 2025 1604 euro voor een alleenstaande, of 2245 euro voor een samenwonend stel. Voor het beleid rondom armoedebestrijding houdt de gemeente Utrecht, net zoals veel andere grote steden, een grens van 125 procent van het WSM aan. Daar vallen zo’n 14 procent van de Utrechtse huishoudens onder.