Sharon Dijksma wordt de nieuwe burgemeester van Utrecht

Sharon Dijksma is vanavond door de Utrechtse gemeenteraad voorgedragen als nieuwe burgemeester van de stad. Sharon Dijksma volgt Jan van Zanen op die in juli naar Den Haag vertrok.

De aanbeveling van de 49-jarige Sharon Dijksma betekent dat de procedure bijna is afgerond. De minister zal haar nu voordragen bij de koning, die de nieuwe burgemeester officieel benoemt. De commissaris van de Koning zal Sharon Dijksma uiteindelijk beëdigen. Dijksma is nu nog wethouder Verkeer en Vervoer in Amsterdam. Van 2012 tot 2015 was ze staatssecretaris Economische Zaken en van 2015 tot 2017 staatssecretaris Infrastructuur en Milieu.

Reactie Sharon Dijksma

Dijksma heeft vanavond direct gereageerd via een live-verbinding met de Utrechtse raad: “Echt fantastisch, ontzettend veel dank voor dit vertrouwen. Ik heb net een paar dingen meegekregen van de fantastische aanbeveling en het is natuurlijk een enorme verplichting die meteen op mij afkomt en daar wil ik jullie zeer voor danken. Ik praat natuurlijk tegen een scherm waarbij ik jullie niet kan zien, maar ik hoop dat ik dat live wel heel snel mag doen.”

De nieuwe kandidaatsburgemeester van Utrecht vertelt verder: “Ik zou in de eerste plaats willen zeggen dat ik echt heel graag een burgemeester voor alle Utrechters wil zijn en er ook naar uitkijk om niet alleen alle raadsleden maar ook alle inwoners van de stad te ontmoeten. Ik denk dat het belangrijk is, zelfs in een tijd waarin dat ongetwijfeld aan strikte regels gebonden zal zijn, om ook die ontmoeting te hebben en jullie snel te leren kennen.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Dijksma vertelt dat het een lastige tijd is, maar ook dat ze de stad heeft zien opbloeien: “Het is een hele lastige tijd, dat zullen heel veel mensen ervaren, maar dan is het wel belangrijk dat we er met elkaar gaan staan en inderdaad ook de hoop voor de toekomst levend houden. Ik heb Utrecht in de afgelopen jaren zien veranderen en opbloeien en ik hoop eigenlijk dat dat licht waar we naartoe moeten voor iedereen heel snel weer voelbaar en tastbaar is. Ik vind dat we daar echt van alles aan moeten doen om daar samen een bijdrage aan te leveren, als stadsbestuur, vanuit de raad. Ik zou zeggen: ik zie ernaar uit. We zullen met het gezin samen heel snel richting Utrecht komen om te gaan wonen in deze prachtige stad. Dank jullie wel.”

Reactie wethouders

De wethouders van Utrecht heetten Dijksma meteen na de bekendmaking van harte welkom in Utrecht. “Met de voordracht van Sharon Dijksma krijgt Utrecht een ervaren en betrokken bestuurder die als burgemeester een belangrijke rol speelt in het verbinden van alle inwoners en ondernemers in Utrecht. Juist in deze moeilijke tijden als gevolg van het coronavirus is dit belangrijker dan ooit. Wij kijken ernaar uit om samen met de burgemeester verder te werken aan de ontwikkeling van onze stad.”

Reactie van Heleen de Boer, voorzitter van de vertrouwenscommissie

De voorzitter van de vertrouwenscommissie, Heleen de Boer, zei donderdagavond in de raad: “Dijksma is een sterke en zeer ervaren bestuurder. Sinds mei 2018 is zij wethouder in Amsterdam. Daarvoor was zij kamerlid voor de Partij van de Arbeid en staatssecretaris in verschillende kabinetten. Haar brede netwerk past bij de ambitie van Utrecht en kan ons helpen in onze lobby. Ze ziet kansen om onze sterke positie verder uit te bouwen en heeft tegelijkertijd gevoel voor de knelpunten die met groei en verandering gepaard kunnen gaan.”

Volgens De Boer heeft de raad de overtuiging dat Dijksma voor Utrechters symbool zal staan voor het vertrouwen in de toekomst. “Ze kijkt ernaar uit om Utrecht als thuis te hebben voor haarzelf en haar gezin en zich te wortelen in en te verbinden aan onze mooie stad. Wij hebben er vertrouwen in dat Sharon Dijksma zal handelen met praktische wijsheid, zelfbewustzijn en dat ze laat zien wat ze doet ten dienste van anderen. Ze is zichtbaar, energiek en benaderbaar en staat zo symbool voor het vertrouwen in onze gezamenlijke toekomst. Voor alle Utrechters. We kijken uit naar haar komst als onze nieuwe burgemeester van Utrecht en naar de samenwerking.”

Vacature

Op de burgemeestersvacature reageerden 27 kandidaten, waarvan 11 vrouwen en 16 mannen. Onder de sollicitanten zijn twintig kandidaten met bestuurservaring in het openbaar bestuur. Van de 27 sollicitanten zijn er 6 van de VVD, 6 van D66, 5 van de PvdA en 4 van het CDA. Vier kandidaten zijn geen lid van een politieke partij en van twee is dat niet bekend.

Oud-burgemeester Jan van Zanen vertrok in juli naar Den Haag om daar burgemeester te worden. Sinds zijn vertrek, is Peter den Oudsten waarnemend burgemeester van Utrecht.