Sint Maarten verlaat de Domtoren voor een opknapbeurt

Net na 11 november verdwijnt de windvaan van Sint Maarten van de Utrechtse Domtoren. Ook het bekronende kruis net onder de windvaan wordt verwijderd voor restauratie.

Tijdens de restauratie is de Domtoren voor een tijdje niet de hoogste kerktoren van Nederland. De toren van de Nieuwe Kerk in Delft wint het gedurende het komende jaar van de Dom.

De beschermheilige van Utrecht, Sint Maarten, staat op de windvaan afgebeeld. De windvaan is echter krom en moet opnieuw verguld worden. De laatste keer dat dat gebeurde, was in 1995.

Grote opknapbeurt

De renovatie van de windvaan hoort bij de grote opknapbeurt van de Domtoren. Die is in 2020 begonnen en moet in 2024 zijn afgerond. Verder wordt er 600 kuub natuursteen vervangen, komen er nieuwe leitjes op de spits, wordt het carillon gerestaureerd en herstel van glas in lood.

“De windvaan is in verhouding maar een klein onderdeel van de restauratie, maar wel een heel belangrijk onderdeel”, zegt wethouder Eerenberg. Hij had op vrijdag de eer om de windvaan van de torenspits te plukken.

Eerenberg: “Hiermee markeren we weer een mijlpaal in deze grote restauratie van het 650 jaar oude bouwwerk dat voor Utrechters zoveel betekenis heeft. De unieke windvaan zal met zorg gerestaureerd worden.”