Size matters tijdens het NK pompoen kweken in Utrecht

Bij de Botanische Tuinen op het Utrecht Science Park zijn op 26 september weer héle grote pompoenen te zien. Dan vindt namelijk het NK pompoen kweken plaats.



Het leek er even op dat het evenement vanwege de coronamaatregelen in het water zou vallen. Nu is gebleken dat het toch door kan gaan. Op het NK nemen niet alleen pompoenkwekers het tegen elkaar op, er zijn ook competities voor andere soorten groenten.

Zo zijn er categorieën voor de zwaarste biet, chilipeper, courgette, koolrabi, kool, paprika, snijboon, tomaat en wortel. Niet alleen het gewicht is belangrijk, ook de lengte speelt mee. Zo zijn er ook prijzen voor de langste chilipeper, maïs en de grootste zonnebloem.

Record

De weging van de reuze pompoenen wordt geregistreerd bij de Great Pumpkin Commonwealth. Voor de andere groentes doet de European Giant Vegetable Growers Association de registratie. Het Nederlands record van zwaarste pompoen staat op maar liefst 774 kilo.

De vijfde editie van het NK pompoen kweken gaat weliswaar door, maar het ziet er anders uit dan voorgaande jaren. De organisatie geeft aan dat de coronamaatregelen worden nageleefd. Zo geldt er onder andere een limiet op het aantal bezoekers.