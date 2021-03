Slachtoffer van zware mishandeling Koppestokstraat blijkt 48-jarige Utrechter

De man die woensdagavond werd mishandeld aan de Koppestokstraat is een 48-jarige inwoner van Utrecht. Volgens de politie ligt hij nog met ernstig letsel in het ziekenhuis.

Rond 20.05 uur kwam de melding binnen dat een man was geslagen en gewond raakte. Toen de politie aankwam, bleek dat de man hoofdletsel had en niet aanspreekbaar was. Het slachtoffer is toen naar het ziekenhuis gebracht.

In eerste instantie was het onduidelijk wie de man was. Dankzij tipgevers is nu bekend dat het om een 48-jarige Utrechter gaat. Hij komt uit de Geuzenwijk, de wijk waar ook de mishandeling plaatsvond.

Kleine auto

Van de verdachte ontbreekt tot nu toe nog ieder spoor en ook over de aanleiding van de mishandeling is nog niets bekend. Wel is bekend geworden dat de verdachte na het incident vermoedelijk is gevlucht in een personenauto. Het zou gaan om een klein en donkerkleurig voertuig.

De politie komt graag in contact met mensen die meer weten over wat zich heeft afgespeeld aan de Koppestokstraat. Ook wordt gezocht naar mogelijke camerabeelden.