Slechte constructie werfkelder oorzaak gat Nieuwegracht: 100 kelders worden geïnspecteerd

De Nieuwegracht blijft voorlopig gedeeltelijk afgesloten voor autoverkeer. De constructie onder het gat in het wegdek en de werfkelder is in slechte staat. In 2000 zijn er bij de bouw van een appartement en de werfkelder volgens de gemeente ook fouten gemaakt. De gemeente gaat daarnaast bij 100 andere kelders inspecties uitvoeren.

Vorige maand werd een 30 centimeter diep gat ontdekt in de Nieuwegracht en de daaronder liggende kelder. De weg werd direct afgesloten voor al het verkeer. Ondertussen is dit gedeelte van de Nieuwegracht wel weer open voor voetgangers.

De constructie van de werfkelder en een naastgelegen kelder bleken niet in orde. De weg boven de kelders blijft afgesloten totdat de constructies zijn verstevigd. De gemeente gaat nu onderzoeken wie verantwoordelijk is voor de versteviging. “Voor het college staat voorop dat de weg zo spoedig mogelijk open moet gaan voor het openbare verkeer”, schrijft wethouder Kees Diepeveen.

De twee kelders onder de Nieuwegracht zijn inmiddels geïnspecteerd. Daaruit is gebleken dat er veel mankementen waren. “We hebben het vermoeden dat in deze twee werfkelders lange tijd niemand is geweest. De gebreken die zijn geconstateerd zijn van dusdanige omvang dat deze zondermeer waren geconstateerd als de kelders eerder van binnen waren gezien of geïnspecteerd”, aldus Diepeveen.

Ruim 100 kelders

De gemeente gaat nu alle werfkelders inspecteren waarvan het vermoeden bestaat dat er al lange tijd niemand is geweest. Ook kelders waarvan bewoners hebben aangegeven dat er iets mis kan zijn worden meegenomen. Meer dan 100 kelders staan nu al op de inspectielijst. De inspecties zullen in de loop van 2020 van start gaan.

Om te voorkomen dat de druk op de kelders in de tussentijd te hoog wordt neemt de gemeente maatregelen om vrachtwagens te weren uit de binnenstad. Denk hierbij aan een breedtebeperking, beter toezicht op een overschrijding van de aslast binnen de singels en betere informatievoorziening voor chauffeurs zodat ze andere routes rijden.