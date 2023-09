Snelheid op 250 wegen in Utrecht moet naar 30 kilometer per uur

De snelheid op 250 wegen in Utrecht moet nog teruggebracht worden naar 30 kilometer per uur. Dat is het plan van de gemeente. De afgelopen jaren is de maximumsnelheid op verschillende wegen al verlaagd, daarmee worden de straten veiliger en is er minder ruimte nodig voor het verkeer.

Wethouder Lot van Hooijdonk stapte donderdag – als passagier – in een gloednieuwe zwarte Volvo om een voorbeeld te stellen. Ze liet een chauffeur tweemaal een straat doorrijden om vervolgens een noodstop te maken. Eenmaal toen ze 30 kilometer per uur reden, en eenmaal toen er 50 kilometer per uur werd gereden. Dit alles onder het toeziend oog van een klas schoolkinderen. Het resultaat was duidelijk, de remweg met de hogere snelheid was meer dan twee keer zo lang.

De actie was onderdeel van een campagne waarmee de gemeente het verlagen van de rijsnelheid onder de aandacht wil brengen. 30 kilometer per uur moet de norm in Utrecht worden. Dat is overigens niet nieuw. In de mobiliteitsplannen uit 2016 stond al dat alle centrum- en wijkstraten dit snelheidslimiet moeten krijgen. Vervolgens werd in 2019 gecommuniceerd dat de maximumsnelheid op ruim 220 wegen in de gemeente teruggeschroefd moet worden naar 30 kilometer per uur.

Ondertussen zijn we dus weer vier jaar verder, en zijn er nog meer straten in beeld gebracht. Het aantal staat nu op ongeveer 250 wegen waar het 30 km/uur-regime moet gaan gelden. De laatste jaren is er wel het een en ander gedaan. De snelheid is verlaagd op onder meer de Wittevrouwensingel, Nachtegaalstraat, Orinocodreef, Burgemeester Reigerstraat, Nachtegaalstraat en de Hopakker.

In 2023 gaat de snelheid op meer dan twintig wegen omlaag, volgend jaar in iets minder dan twintig straten. Straten moet vaak een andere inrichting krijgen om de snelheid goed omlaag te krijgen, bordjes alleen volstaan niet altijd.

Wethouder Lot van Hooijdonk: “Door steeds meer straten in te richten als 30 kilometer per uur, maken we de stad niet alleen verkeersveiliger, maar ook leefbaarder. Zo is er op de Orinocodreef nu meer ruimte om veilig te fietsen, als voetganger de straat over te steken en zijn er 25 nieuwe bomen en meer planten in de straat teruggekomen.” Een aantal wegen die als hoofdroutes dienen blijven nog wel 50 kilometer per uur, zoals de Einsteindreef, Beneluxlaan en Vleutensebaan.