Speciale teams gaan vanaf maandag de vuurwerkoverlast in Utrecht aanpakken

De vuurwerkteams van Toezicht en Handhaving van de gemeente Utrecht gaan vanaf maandag de straat op. Op basis van meldingen gaan zij de vuurwerkoverlast in de stad aanpakken.

Vanwege de schaarse capaciteit is het niet mogelijk deze vuurwerkteams al eerder op pad te sturen. Omdat de gemeente ziet dat er in enkele wijken meer overlast is dan andere jaren rond deze tijd, worden er externe boa’s ingevlogen. Deze mensen gaan met name in de avonduren naar de plekken waar veel overlast is.

Naast deze vuurwerkteams zijn er tijdens de jaarwisseling zelf zo’n 250 vrijwilligers die de straat opgaan. “Ze gaan met jongeren in gesprek over het veilig vieren van oud en nieuw en indien nodig spreken ze hen aan op hun gedrag”, is te lezen in een brief aan de raad.

Jongerenwerkers

Ook jongerenwerkers van Jongerenwerk Utrecht (JoU) zijn in de periode rond oud en nieuw actief. Zij organiseren onder andere allerlei activiteiten en tijdens de jaarwisseling gaan zij net als de 250 vrijwilligers de straat op. Deze jongerenwerkers staan in verbinding met de politie en toezichthouders.

Het optreden van de politie is volgens de gemeente tot slot ‘gericht op een zo veilig mogelijk verloop voor inwoners en hulpverleners’. Hiervoor worden onder meer zoveel mogelijk agenten ingezet. Ook inzet van de Mobiele Eenheid behoort tot de mogelijkheden.

