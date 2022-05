Sportcampus Leidsche Rijn in Utrecht wordt volledig aardgasvrij en krijgt waterbuffers als batterij

De Sportcampus in Leidsche Rijn wordt volgens de gemeente Utrecht het eerste grote bestaande gebouw in Nederland dat volledig aardgasvrij en energieneutraal is, zonder dat het netwerk overbelast raakt. Het gebouw krijgt daarnaast drie waterbuffers die zonne-energie opslaan en werken als batterij.

De Sportcampus – een gebouw met een oppervlakte van bijna drie voetbalvelden – biedt onderdak aan het Leidsche Rijn College en sporthal de Sportcampus. De gemeente Utrecht en NUOVO Scholen investeren nu samen in het aardgasvrij en energieneutraal maken van het gebouw.

In de toekomst zijn de waterbuffers waarschijnlijk op meer plekken in het land te vinden, omdat ze helpen om gebouwen van het gas af te krijgen. Energieopslag met waterbuffers zou voordeliger zijn dan andere groene energie. Alleen gebruikmaken van zonnepanelen of windmolens zorgt namelijk voor een tijdelijke piekbelasting van het energienetwerk. Als de zon niet schijnt of het niet hard waait is er juist weer een gebrek aan energie. Waterbuffers kunnen energie opslaan, waardoor die gebruikt kan worden wanneer het nodig is.

De energie voor de Sportcampus wordt opgewekt op het dak van het gebouw. Daar liggen bijna 300 zonnecollectoren en 700 zonnepanelen. De opgewekte energie wordt dus opgeslagen in de waterbuffers. De buffers hebben een grootte van ongeveer twee wedstrijdzwembaden en zijn gevuld met zowel warm als koel water. De energie die nodig is voor de koeling komt ook van de zon en de energie die bij de productie van koeling overblijft, wordt als warmte opgeslagen voor de winter.

‘Nog nergens anders gezien’

Wethouder Eelco Eerenberg gaf maandag het startschot voor de aanleg van de waterbuffers. “Deze waterbuffers werken straks als een soort batterij voor het gebouw”, zegt Eerenberg. “In de zomer wordt er warmte in opgeslagen en in de winter wordt het gebouw er mee verwarmt. Deze nieuwe vorm van energieopslag heb ik op deze schaal nog nergens anders gezien.”

De gemeente investeert dus in de waterbuffers, maar maakt ook gebruik van een Smart Building platform. Dat analyseert automatisch het energieverbruik op basis van trends, het gebruikersgedrag en de weersinvloeden. Op die manier wordt er bijvoorbeeld voor gezorgd dat ruimtes die niet in gebruik zijn ook niet verwarmd worden. Ook weet het systeem dat de kachel minder hard aan hoeft te staan als de zon ergens naar binnen schijnt.

De Sportcampus moet aan het begin van het nieuwe schooljaar volledig aardgasvrij en energieneutraal zijn.