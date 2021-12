St. Gertrudiskerk aan de Amaliadwarsstraat in Utrecht staat te koop

De Sint-Gertrudiskerk, gelegen aan de Amaliadwarsstraat in de Utrechtse Rivierenwijk, staat te koop.

De kerk werd ingewijd op de kerstnacht van 1924, nadat die in ongeveer een jaar tijd werd gebouwd. In 2018 kwam er na 94 jaar een einde aan de diensten in de Sint-Gertrudiskerk. Op 1 april 2018 vierden de Rooms-Katholieke kerkgangers er de Eerste Paasdag voor het laatst.

De kerk en pastorie vormen samen één geheel. Ze zijn vormgegeven door architect Wolter te Riele. Het ontwerp is volgens een laat-negotische bouwstijl. Vanbinnen is de kerk rijk gedecoreerd, schrijft de makelaar. Het meeste van de decoratie is pas later in de kerkzaal gekomen. Dat was na de Tweede Wereldoorlog.

Bestemming

Ook schrijft de makelaar dat de Sint-Gertrudiskerk zich goed zou lenen voor herbestemming. Binnen het huidige bestemmingsplan kunnen dat verschillende dingen zijn, zoals voorzieningen voor welzijn, cultuur, religie, sport, onderwijs, openbare orde en veiligheid.

De kerk telt ruim 2.311 vierkante meter oppervlakte. Het gebouw wordt door een inschrijving verkocht. De vraagprijs is daarom niet bekend. In december en januari zijn er kijkdagen voor belangstellenden. De inschrijving sluit op 15 februari.