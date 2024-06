Staat van onderhoud Parkeergarage Springweg onzeker; gemeente Utrecht doet onderzoek

De gemeente Utrecht zou op dit moment eigenaar moeten zijn van parkeergarage Springweg aan de Stroweg. Maar vanwege de staat van onderhoud van het pand is de overname van vastgoedbedrijf Klépierre uitgesteld. De gemeente doet op dit moment onderzoek naar de conditie van het pand.

Het was de bedoeling dat de gemeente Parkeergarage Springweg aan de Stroweg vanaf 15 mei zou gaan beheren. Dat is nu uitgesteld vanwege nieuwe informatie over de staat van onderhoud van het gebouw. Om vast te stellen wat er precies aan de hand is en of reparatiewerkzaamheden nodig zijn, is verder onderzoek nodig volgens de gemeente.

“Met oog op de geplande overname heeft de gemeente een onderzoek laten uitvoeren naar de staat van de Springweggarage. De resultaten van dit onderzoek werden kort voor de geplande overname bekend.” Over deze resultaten wil de gemeente niet uitweiden. Wel laat de gemeente weten dat er geen sprake is van een ‘accuut veiligheidsrisico’, waardoor het gebouw in de tussentijd open blijft voor publiek en abonnementhouders.

Sloop van de parkeergarage

De gemeente werkt op dit moment samen met de huidige eigenaar aan een oplossing, zodat de overname alsnog ‘binnen afzienbare tijd’ kan plaatsvinden. Het is de bedoeling dat de gemeente de parkeergarage in beheer neemt voor een periode van vier jaar, waarna de garage gesloopt wordt in 2028.

De erfpachtovereenkomst tussen de gemeente en Klépierre liep in 2022 af. Even daarvoor is een onderzoek uitgevoerd naar de noodzaak en economische impact van de parkeergarage. Die bleek klein. Omwonenden klaagden bovendien over overlast en zagen de parkeergarage liever verdwijnen. Daarop werd besloten de parkeergarage te slopen. Klépierre zou de parkeergarage na 2022 nog twee jaar exploiteren, waarna de gemeente de exploitatie tot het moment van de geplande sloop in 2028 zou overnemen.

Met de sloop van die garage komt er ruimte voor iets nieuws. Volgens de huidige visie van de gemeente wordt de Strosteeg weer een verbinding tussen de Oudegracht en de Springweg. Er ligt onder meer een plan om tussen de parkeergarage Springweg en de Haverstraat 38 woningen te bouwen, waarvan twaalf sociale huurwoningen.

Garage-abonnement

Bewoners met een garage-abonnement voor de Springweg kunnen na de sloop in 2028 kiezen of ze willen overstappen naar parkeergarage Rijnkade of een van de andere garages onder Hoog Catharijne.