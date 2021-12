Gemeente Utrecht wil Strosteeg in oude glorie herstellen

De Strosteeg in de Utrechtse binnenstad moet weer worden zoals vroeger. Dat is wat het college van burgemeester en wethouders graag wil. De gemeenteraad gaat zich nu buigen over het plan voor de Strosteeg en omgeving.

Nu staat Parkeergarage Springweg nog in het gebied, maar die moet in 2028 gesloopt worden. Met de sloop van die garage komt er ruimte voor iets nieuws. Volgens de huidige visie van de gemeente wordt de Strosteeg weer een verbinding tussen de Oudegracht en de Springweg.

“Het gaat hier om een zeer markant deel van onze historische binnenstad”, zegt wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling). “De sloop van de parkeergarage biedt ons dé kans om hier iets moois van te maken waarmee we dit gebied weer terug kunnen geven aan de stad door de oude structuur weer herkenbaar te maken.”

Woningen

Dat betekent onder meer dat het gebied in de toekomst voornamelijk voor voetgangers en fietsers bedoeld is. Auto’s zijn er dan te gast. Verder moeten er woningen komen en een paar ondernemingen. De gebouwen die er komen moeten qua sfeer aansluiten bij bijvoorbeeld de panden aan de Oudegracht; middelgroot, tegen elkaar aan en allemaal met een eigen kap of gevelontwerp.

Initiatiefnemer Ered BV heeft al toegezegd het terrein van de voormalige Abels Drukkerij te gaan ontwikkelen. In het gebied kunnen 12 sociale huurwoningen en 25 vrije sector huurwoningen komen. Op verzoek van de omwonenden worden de huizen van beperkte hoogte en komt er ruimte voor een groen hof.

Sloop

In de visie staan verschillende modellen voor de ontwikkeling van de Strosteeg. Eén daarvan wordt later uitgewerkt. Dat laat nog even op zich wachten, omdat de garage pas in 2028 wordt gesloopt.