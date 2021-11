Stadsbus raakt van de weg en rijdt talud op; vier personen gewond

Bij een ongeval met een stadsbus zijn zondagmiddag in Utrecht vier personen gewond geraakt. Het voertuig reed vanaf de Gele Brug over de Vleutenseweg richting het Thomas à Kempisplantsoen, waar de bus om nog onbekende oorzaak in de berm belandde en het talud opreed.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Andere media schrijven dat de chauffeur onwel is geworden, maar dat kan niet worden bevestigd door Veiligheidsregio Utrecht. Er zaten ongeveer dertig mensen in de bus.

De brandweer heeft alle inzittenden uit het voertuig geholpen en de bus daarna gestabiliseerd. Vier personen zijn gewond geraakt en een daarvan is naar het ziekenhuis gebracht.

Vanwege het ongeval is een deel van de weg afgezet en reed lijn 28 tijdelijk niet. Er wordt momenteel nog onderzoek gedaan op de plek van het incident.