Stadskantoor Utrecht gaat verbouwd worden; andere inrichting nodig

Het Stadskantoor in Utrecht gaat verbouwd worden. Het gebouw werd in 2014 in gebruik genomen en moet volgens de gemeente anders ingericht gaan worden. Er wordt tijdelijk kantoorruimte in Hoog Catharijne gehuurd.

De verbouwing aan het Stadskantoor is voornamelijk een grote herinrichting. Sinds de ingebruikname in 2014 zou er veel veranderd zijn aan de wijze van werken.

“Er wordt meer hybride gewerkt (thuis, onderweg, kantoor, elders) en sommige afdelingen zijn gegroeid, andere afdelingen niet. Daarnaast zijn de werkrelaties tussen diverse organisatieonderdelen ook veranderd, wie werkt met wie samen”, laat een gemeentewoordvoerder weten. Ook wordt er ingezet op verdere verduurzaming van het pand.

Hoog Catharijne

De herinrichting is verdeeld in ongeveer tien deelprojecten, per deelproject wordt er zo’n 2000-2500 m2 aangepakt. Omdat de ruimtes die op dat moment aangepakt worden normaal wel gebruikt worden, huurt de gemeente 2000 m2 kantoorruimte in Hoog Catharijne. Zodat iedereen kantoorruimte kan blijven gebruiken. Het Stadskantoor zelf heeft in totaal zo’n 56.000 m2, een deel daarvan is verhuurde aan andere partijen.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Tijdens de herinrichting wordt ook het meubilair onderhouden, gerepareerd of als dat nodig is vervangen. Als meubels niet meer te gebruiken zijn, wordt het materiaal van de meubels hergebruikt.

Na de herinrichting moet er meer ruimte zijn om te werken, met vergaderruimtes, informele overleg ruimtes, huiskamer-settings en meer eenpersoons werkplekken, voor bijvoorbeeld videobellen of plekken waar men meer geconcentreerd kan werken.

Tijdens de verbouwing kunnen bewoners van Utrecht gewoon terecht in het Stadskantoor.