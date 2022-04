Start bouw nieuw depot gemeente Utrecht en het Centraal Museum gaat dit jaar niet meer lukken

Het is een project van de lange adem; het nieuwe depot voor de afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht en het Centraal Museum. Er wordt al meerdere jaren over gesproken en in 2020 werd de wens uitgesproken dat er dit jaar gestart zou worden met de bouw. Dat gaat niet meer gebeuren. Een eerder uitgeschreven aanbesteding is ook vroegtijdig beëindigd.

Het huidige depot op de Vlampijpstraat voldoet niet meer aan de normen voor het beheren van museale collecties, daarnaast is het depot ook vol. Zowel het Centraal Museum als de gemeente Utrecht huren ook op andere plekken ruimte om hun spullen onder te brengen. De collectie van het Centraal Museum omvatte in 2020 nog zo’n 60.000 objecten. Ongeveer 38.000 objecten zijn in eigendom van de gemeente.

Lage Weide

Er wordt al meerdere jaren gesproken over de bouw van een nieuwe depot en gezocht naar een nieuwe plek. Meer dan twee jaar geleden werd besloten dat de beste optie zou zijn om een nieuw pand te bouwen op industrieterrein Lage Weide. In die nieuwe locatie zou mogelijk ook het Universiteitsmuseum en Museum Speelklok ruimtes kunnen huren en er is plek voor de afdeling Erfgoed van de Provincie Utrecht.

In februari 2020 werd ook al een datum voor de start van de bouw genoemd, dat was 2022. Maar die streefdatum gaat in ieder geval niet meer gehaald worden, laat de gemeente desgevraagd weten. Een uitgeschreven aanbesteding is vroegtijdig beëindigd omdat volgens de gemeente ‘op basis van de huidige inzichten, een andere aanbestedingsvorm beter past.’

Truckparking

Vorig jaar werd duidelijk dat er nog meer in het gebied aan de Isotopenweg op Lage Weide op de planning staat. Het braakliggende terrein heeft namelijk meer potentie. Naast het depot komt er mogelijk ook een truckparking (een plek waar vrachtwagens langer kunnen parkeren), is er plek voor groen en ligt er nog ruimte die mogelijk gebruikt kan worden voor de fietsroute van Dom tot Dam. Zelfs de mogelijkheid voor een nieuwe fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal wordt omschreven. Er liggen dan ook nog een hoop onderzoeksvragen die uitgezocht moeten worden. De gemeente liet aan DUIC weten dat er na de zomer meer duidelijk moet worden.

