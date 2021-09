Stedin plaatst als hennepkwekerij ingerichte container bij winkelcentrum Overvecht

Netbeheerder Stedin plaatst donderdag bij winkelcentrum Overvecht een container die helemaal is ingericht als hennepkwekerij.

De container moet bewoners bewust maken van de risico’s van een hennepkwekerij in de directe omgeving, schrijft Handhaving Utrecht op Instagram. Een hennepkwekerij in een woonwijk levert risico’s op, bijvoorbeeld doordat illegaal stroom wordt afgetapt en slechte aansluitingen kunnen zorgen voor kortsluiting en dus brandgevaar.

Wie de container binnenloopt, ziet een niet van echt te onderscheiden wietplantage. Er staan bakken met planten, jerrycans met vloeistof die gebruikt wordt om de planten te laten groeien en allerlei andere gereedschappen.

Ook is er een heel systeem van elektriciteitsverbindingen aangelegd, die een indruk moeten geven van hoe het er in een echte hennepkwekerij aan toe gaat. Stedin geeft in de container verder uitleg over hoe mensen een hennepkwekerij in hun omgeving kunnen herkennen en wat ze moeten doen als ze vermoeden dat er iets niet in de haak is.