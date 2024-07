Stedin wil stroomgeneratoren gaan inzetten in Utrecht om overbelasting van het net te voorkomen

Het is een noodoplossing, maar netbeheerders Stedin en TenneT denken het wel nodig te hebben: het plaatsen van stroomgeneratoren in Utrecht om overbelasting van het net te voorkomen. De twee beheerders doen daarom een oproep voor bedrijven om deze generatoren te leveren.

Netcongestie is een term die de afgelopen jaren steeds vaker valt. Het betekent in het kort dat het stroomnetwerk vol is en dat zorgt in Utrecht ook nu al voor problemen. De grenzen van het elektriciteitsnetwerk komen in zicht doordat men steeds meer stroom gebruikt en opwekt.

Er zijn al tal van maatregelen besproken en aangekondigd. De nieuwste oproep van netbeheerders Stedin en TenneT gaat over de levering van stroomgeneratoren. Deze oplossing wordt als eerste in de provincie Utrecht ingezet omdat de druk op het stroomnet daar nijpend is. De generatoren worden tijdelijk en op doelgerichte plekken ingezet, daar waar het stroomnet overbelast is en niet op korte termijn kan worden verzwaard.

De tijdelijke stroomgeneratoren dienen als noodstroomvoorziening. Ze leveren op afroep, alleen wanneer het echt nodig is, stroom. Stedin is de eerste regionale netbeheerder die deze noodoplossing, samen met landelijk netbeheerder TenneT, gaat inzetten.

De extra stroomgeneratoren worden verdeeld over de provincie Utrecht neergezet en worden gebruikt totdat de netverzwaring gereed is, naar verwachting in 2029.

Warmold ten Zijthoff, regiodirecteur bij Stedin: “Om het risico op stroomstoringen te kunnen voorkomen, zijn dit soort tijdelijke noodstroomvoorzieningen noodzakelijk. Ze worden op strategische plekken in de provincie Utrecht neergezet en zijn een goede oplossing, nadat we alle andere alternatieven hebben gebruikt.”

Hoewel stroomgeneratoren niet de meest duurzame oplossing zijn, menen de netbeheerders dat hier de energietransitie in ieder geval wel doorgang kan vinden. “Met een beetje grijs helpen we de verduurzaming dus vooruit, voorkomen we dat het stroomnet volledig op slot gaat en kan de beweging naar een nieuw duurzaam energiesysteem doorgaan.”

De netbeheerders zijn een aanbesteding begonnen om bedrijven met stroomgeneratoren aan te trekken.