Gemeente Utrecht bezorgd over grenzen van elektriciteitsnetwerk die in zicht komen: ‘Dit kan iedereen in de stad raken’

De problemen met netcongestie in Utrecht zijn niet nieuw. Netbeheerders Stedin en TenneT waarschuwden onlangs al dat de grenzen van het elektriciteitsnet in 2025 in zicht dreigen te komen. Nu blijkt dat niet alleen grote, maar ook nieuwe kleinverbruikers – zoals woningen en laadpalen – dan moeilijker op het net aangesloten kunnen worden. “Dit kan iedereen in de stad raken”, schrijft het Utrechtse college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad.

Netcongestie is een term die de afgelopen jaren steeds vaker valt. Het betekent in het kort dat het stroomnetwerk vol is en dat zorgt in Utrecht ook nu al voor problemen. Op piekmomenten is het moeilijk om energie van zonnepanelen of windmolens op het net te krijgen, maar sinds eind vorig jaar zijn er ook problemen met het afnemen van stroom, aldus de gemeente.

‘Dit kan iedereen in de stad raken’

Dat zorgt voor problemen voor bijvoorbeeld bedrijven die willen uitbreiden, gebouwen die verduurzaamd worden of nieuw te bouwen appartementencomplexen. Zij hebben namelijk een zogenoemde grootverbruikersaansluiting nodig en komen – omdat het netwerk vol is – op een wachtlijst, totdat het elektriciteitsnetwerk is uitgebreid.

Ook problemen voor kleinverbruikers

Tot nu toe ging het vooral om problemen met grootverbruikersaansluitingen, maar Stedin en TenneT kondigen nu aan dat de grenzen van het elektriciteitsnet in 2025 in zicht dreigen te komen. Daardoor wordt het ook voor nieuwe kleinverbruikers moeilijker om aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Het gaat dan onder meer om woningen, individuele warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen bij woningen. “Dit kan iedereen in de stad raken”, schrijft het college van B&W in een brief aan de gemeenteraad.

‘Netcongestie kan de verduurzaming van de stad vertragen’

Utrecht probeert op verschillende manieren te verduurzamen, maar het volle stroomnetwerk zou de komende jaren weleens roet in het eten kunnen gooien. Ook nieuwbouwprojecten kunnen vertraging oplopen. “Netcongestie zal onze nieuwbouwplannen bemoeilijken, en de oplossing van maatschappelijke vraagstukken die daarmee verbonden zijn. Netcongestie kan ook de verduurzaming van de stad vertragen”, staat in de brief.

Zo kunnen er problemen optreden bij het bouwen van wooncomplexen en maatschappelijke voorzieningen zoals scholen, het verplaatsen van bedrijven, het aardgasvrij maken van gebouwen en woningen, verduurzaming van het warmtenet, grootschalige opwek en grootschalige oplaadpunten voor elektrisch vervoer.

Onderwijs

De gemeente, die verantwoordelijk is voor de onderwijsgebouwen in de stad, heeft vooral zorgen over de problemen voor onderwijsinstellingen. De gemeente is ‘met spoed’ op zoek naar oplossingen voor onder meer de Van Asch van Wijckschool, De Kleine Prins en de International School Utrecht. Omdat deze projecten al ver zijn in de ontwikkeling, kan netwerkcongestie grote consequenties hebben op het gebied van financiën en planning.

“De komende jaren staan er nog tientallen onderwijshuisvestingprojecten op de planning, waarvan de onzekerheid van stroomaansluiting de realisatie bedreigt”, schrijft het college. Voor deze projecten wordt gezocht naar structurele oplossingen.

Extra capaciteit

Stedin en TenneT doen nu onderzoek naar hoe groot het probleem precies is. Daarnaast, zo schrijft het college, zullen de netbeheerders vooral inzetten op het voorkomen van ‘grotere problemen’, zoals stroomuitval.

Extra ruimte op het elektriciteitsnetwerk lijkt er voorlopig niet te komen. De netbeheerders verwachten dat ze pas in 2029 structurele extra netcapaciteit kunnen bieden. Dan zijn, als alles volgens planning verloopt, namelijk de nieuwe hoogspanningsstations in Breukelen-Kortrijk en Utrecht Noord klaar. Voor het station in Utrecht Noord moet wel nog een locatie gevonden worden.