Steeds meer Oekraïense vluchtelingen in Utrecht en gemeente oefent op cyberaanval

Het aantal Oekraïense vluchtelingen dat zich meldt in de Utrechtse Jaarbeurs blijft oplopen. Een week geleden stond de teller nog op 595 mensen, terwijl dat aantal nu is toegenomen tot 970 vluchtelingen. Daarnaast heeft de gemeente vanwege de toegenomen dreigingen twee oefeningen georganiseerd, waarvan één was gericht op een cyberaanval.

De grootschalige oorlog in Oekraïne is nu bijna een maand gaande en volgens UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigd Naties, zijn meer dan 3,7 miljoen mensen het land ontvlucht. 970 daarvan hebben zich gemeld in de Jaarbeurs.

Deze mensen zijn vervolgens opgevangen in hotels en bij gastgezinnen. Voor zover bekend verblijven 490 vluchtelingen in Utrecht en 347 in de regio. Vorige week waren er nog 325 geregistreerde Oekraïense vluchtelingen in de stad.

Hotels

Er worden momenteel in Utrecht 187 mensen opgevangen in hotels en daarmee zijn alle opvangplekken in deze sector bezet. Voor de personen die hier verblijven wordt dan ook een andere duurzame locatie gezocht, zoals bijvoorbeeld een plek bij een gastgezin.

Inmiddels hebben 225 gastgezinnen zich aangemeld en samen stellen zij in totaal 555 bedden beschikbaar. Voordat vluchtelingen bij zo’n gezin komen, wordt vooraf gekeken welke mensen goed bij elkaar passen. Dat loopt nu en inmiddels zijn 220 mensen ondergebracht bij gastgezinnen.

Cyberaanval

Daarnaast zegt de gemeente dat vanwege de oorlog de dreigingen voor Nederland, maar ook voor de gemeente, zijn toegenomen. “We bereiden ons voor op de gevolgen van digitale dreigingen en op hoe te handelen bij mogelijke maatschappelijke ontwrichting als het gevolg van incidenten”, is te lezen in een brief aan de raad.

Afgelopen week zijn daarom twee oefeningen georganiseerd. De eerste was gericht op een cyberaanval, waarmee kritieke systemen zouden worden getroffen. “De lessen hiervan worden meegenomen bij de doorontwikkeling van verschillende plannen, zoals het bedrijfscrisismanagement plan en de cybercrisisbeheersing.”

Stroom

Ook was er een oefening waar gekeken werd naar de gevolgen bij langdurige uitval van bijvoorbeeld betalingsverkeer of stroom. Hieraan namen ook het Openbaar Ministerie, politie en Veiligheidsregio Utrecht deel. “De in kaart gebrachte dilemma’s, uitgangspunten, kritieke momenten en besluiten worden de komende tijd verder uitgewerkt in scenario’s en handelingsperspectieven”, aldus de gemeente Utrecht.

