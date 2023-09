Stichting Goud vreest dat situatie jaren 90 in Utrecht zich herhaalt met verbod op gebruik harddrugs

Stichting Goud, een belangenbehartiger voor dak- en thuislozen, heeft woensdagochtend een zogenoemde herdenkingstegel gelegd bij het Lucasbolwerk in Utrecht. Met deze symbolisch actie wil de stichting duidelijk maken het niet eens te zijn met de aanpak van drugsproblematiek in de stad, waaronder het verbod op het gebruik van harddrugs.

Sinds 1 augustus is het in Utrecht verboden om harddrugs op straat te gebruiken. Dit is een van de regels die de gemeente heeft ingevoerd om de toenemende overlast van verslaafden tegen te gaan. Daarnaast wordt er ook zorg geboden aan de mensen die dat willen. Volgens Stichting Goud is deze zorg niet toereikend. “Op papier zouden ze naar gebruiksruimte De Stek moeten worden toegeleid, maar hier is momenteel een verbouwing gestart waardoor er maar ruimte is voor een fractie van de groep”, aldus de stichting.

‘’We willen pleiten voor een menswaardige aanpak van het probleem rondom drugsgebruikers’’, zegt Marcel Vonk van Stichting Goud. ‘’Op dit moment wordt er gekozen voor repressie en worden gebruikers beboet, maar deze boetes kunnen zij helemaal niet betalen.’’ Volgens Vonk werkt dat juist in de hand dat mensen dakloos worden, want door de boetes zouden zij hun huur niet meer kunnen betalen.

Tunnel

De stichting wil met deze actie onder meer voorkomen dat het probleem, dat zich in de jaren 90 rondom Hoog Catharijne voordeed, nu weer oplaait. Mensen met een verslaving werden destijds vaak weggestuurd door de politie zonder dat er een goed alternatief was. Uiteindelijk eindigden zij in de bevoorradingstunnel onder het winkelcentrum, die in de volksmond ook wel de ‘junkentunnel’ werd genoemd.

Stichting Goud wil tot slot dat de gemeente meer in gesprek gaat met de groep om te kijken wat nodig is. “Wij pleiten voor een aanpak waarbij de mensen met een verslaving centraal staan. Een aanpak die hen behandelt als volwaardige medemensen en ze niet criminaliseert. Een aanpak waarbij mensen zelf kunnen aangeven wat zij nodig hebben en dit als serieuze leidraad genomen wordt. Alleen dan kunnen we voorkomen dat deze herdenkingstegel in 2035 daadwerkelijk gelegd zal worden.”