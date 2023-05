Stoppen met gescheiden inzamelen plastic, blik en pak-afval pakt positief uit in Utrecht, maar kan nog beter

Utrecht stopte in 2021 met het apart inzamelen van plastic, blik en pak-afval en dat lijkt positief uit te pakken. Het lukt machines beter om het afval achteraf te scheiden, dan dat bewoners op voorhand deden. Dat blijkt uit cijfers die de gemeente Utrecht gepubliceerd heeft. Toch lukt het nog niet om het toegezegde 51 procent scheidingspercentage te halen.

Jarenlang heeft een deel van de Utrechters hun afval gescheiden, maar in 2021 kwam daar verandering in. Het gescheiden inzamelen van plastic-, blik- en pak-afval stopte. Door nieuwe technieken bij het afvalverwerkingsbedrijf kunnen plastic, blik en pak goed worden gescheiden uit het restafval. Dat gebeurt door machines, en die zijn daar blijkbaar beter in dan mensen.

Wanneer bewoners zelf hun afval scheiden wordt dat ‘bronscheiding’ genoemd, als machines dat achteraf doen wordt het ‘nascheiding’ genoemd. In gunstige gevallen zag men in Utrecht dat bewoners rond de 30 procent van het plastic-, blik- en pak-afval scheidden. Uit nieuwe cijfers blijkt dat het afvalverwerkingsbedrijf vorig jaar 43 procent wist te behalen. Daarmee blijkt dus dat het afval nu beter gescheiden wordt. Overigens is blik niet in dit percentage meegenomen, omdat dit aandeel niet bekend is.

Verbeteringen

De gemeente heeft eerder toegezegd dat met nascheiding een percentage van 51 procent behaald zou worden. Dat is echter vanwege verschillende redenen nog niet gelukt.

Zo werd in een deel van Leidsche Rijn nog tot in 2022 aan bronscheiding gedaan. Ook werd vorig jaar bekend dat pakken, ook wel drankkartons genoemd, niet meer door de machines eruit werden gehaald. Er bleek namelijk tijdelijk geen bedrijf te vinden die de pakken wilde recyclen. Als laatste reden wordt gemeld dat 12 procent van het ingezamelde afval in Utrecht helemaal niet nagescheiden is in 2022. Het afval ging linea recta de verbrandingsoven in. Het afvalverwerkingsbedrijf heeft laten weten dat dit is gebeurd door storingen.