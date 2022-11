Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Kintgenshaven vandaan?

In de binnenstad van Utrecht, tussen de Neude en de Schoutenstraat tot de Slachtstraat en de Telingstraat, vind je een straatje met de naam Kintgenshaven. De Neude en de omliggende grond lag inderdaad laag – de naam verwijst dan ook naar ‘moeras’. Maar een haven is er tot zover bekend nooit geweest. Het straatje bestond mogelijk al rond 1300.

De naam ‘Kintgenshaven’ heeft echter niets van doen met een haven. Een ‘have’ is wat wij nu een hof noemen. Het zou laat in de veertiende eeuw in bezit zijn geweest van de familie Geenkijn; Geenkijnshave. Dit is natuurlijk wel wat anders dan Kintgenshaven. Een verklaring voor het verschil is de verbastering van namen. Hetzelfde gebeurde bij de Hamburgerstraat. Die heette oorspronkelijk Rodenburgersteeg, naar stadskasteel Rodenburg.

De naam Kintgenshaven heeft wel wat vreemde kronkels doorgemaakt, tot die tot het uiteindelijke resultaat kwam. Luit van de Tuuk schrijft er in 1999 over in het Tijdschrift Oud-Utrecht. “Deze hof behoorde aan een familie wier naam in 1380 Geenkijn en in 1607 als Geentken gespeld werd. Dit werd verbasterd tot Geenkijnshaven (1465), Kyntgenshaven (1616), Kindjenshaven (1696) en Kintjenshaven (1729).”

Oud verhaal

De straatnaam is wel een eigen leven gaan leiden, schrijft stadshistoricus C.W. Wagenaar in 1916. Hij heeft het over een oud verhaal. In 1421, toen de stad door een overstroming werd geteisterd, zou er een wieg in het straatje zijn aangespoeld. Deinend op het water als een bootje. In de wieg vond men een kind en een poes. Volgens de overlevering zou de poes het kind hebben gered. Een gevelsteen in de Kintgenshave verwijst naar deze sage.

Het straatje in de binnenstad diende als inspiratie voor de naam van de crèche Kindjeshaven, schrijft het Joods Monument. Kindjeshaven werd in november 1940 opgericht door de nicht van de bekende Truus van Lier, de rechtenstudente Trui van Lier. De crèche zelf zat aan de Prins Hendriklaan. Trui wist in de oorlog via Kindjeshaven 150 Joodse kinderen in veiligheid te brengen, samen met Jet van Berlekom.

