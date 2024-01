Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Melis Stokestraat vandaan?

In deze rubriek vertellen we het verhaal achter de straatnamen in de stad. Sommige namen zijn voor iedereen bekend, andere juist helemaal niet. Voor alle namen geldt dat ze niet zomaar gekozen zijn. Maar wat is eigenlijk de herkomst van de namen? Dat proberen we te achterhalen.

Gelegen in Tuinwijk, in een rustige omgeving met vrolijke groene gevels, ligt de Melis Stokestraat. Waar komt deze naam vandaan?

Laten we vooropstellen dat Stoke niet écht Utrechts is, maar vermoedelijk is geboren in de provincie Zeeland omstreeks 1235. Echt zeker weten kunnen we dat niet omdat daar geen informatie over is, en ook over zijn jeugd is weinig bekend. Stoke krijgt namelijk pas enige bekendheid wanneer hij in zijn latere leven gaat schrijven, en wordt daar ook nu hoofdzakelijk voor herinnerd. In de laatste jaren van de dertiende eeuw begon Stoke, waarvan wordt vermoed dat hij een monnik of klerk was, met het schrijven van een kroniek over de vroeg-Hollandse geschiedenis.

Hij borduurde voort op een versie die al bestond, maar schreef de nieuwere variant in het Middelnederlands, wat een voorloper was van het Nederlands zoals we het nu kennen. Dat was baanbrekend voor die tijd, omdat het een van de eerste geschriften in ‘onze’ taal was. Voorheen werd namelijk oud-Nederlands gebruikt, waar de gemiddelde persoon tegenwoordig maar weinig van kan maken.

Hoe betrouwbaar het bekende historisch geschrift van Stoke is, valt volgens critici te betwijfelen. Zo zou hij namelijk in dienst zijn van machtige heren die de geschiedenis graag op hun eigen manier herschreven zagen. Hoe dan ook heeft ook Melis Stoke zijn plekje in de Nederlandse geschiedenis verworven, en herinneren we hem tegenwoordig met een straatnaambordje.