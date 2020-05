Straatnieuws in Utrecht stopt na 25 jaar met papieren krant

Straatnieuws Utrecht zal niet meer in gedrukte vorm verschijnen. Door de coronacrisis is het laatste gedrukte nummer al in maart uitgekomen. Daarmee komt een eind aan ruim 25 jaar gedrukt Straatnieuws in Utrecht. Er zijn circa 350 edities in Utrecht verkocht in al die jaren.

Het initiatief bood dak- en thuislozen, en andere kwetsbare mensen in de samenleving, de mogelijkheid zichzelf te helpen aan een bescheiden inkomen, een dagbesteding en een sociaal netwerk. Verkopers kochten de laatste jaren een krant in voor € 1,60 en konden de krant verkopen voor € 2,50.

In de afgelopen jaren is het steeds lastiger geworden om voldoende verkopers te vinden die genoeg kranten konden verkopen. Peter Smit vertelt namens het bestuur: “Het stoppen met de krant was geen eenvoudig besluit. Zo’n beslissing gaat niet over één nacht ijs, maar we leden dermate verliezen dat de bodem van de schatkist bereikt werd. Steeds minder mensen waren bereid om met een krant voor de supermarkt te gaan staan. Ik denk dat de schaamfactor daarbij een rol heeft gespeeld.”

De oplage, in 2015 nog ruim 7000 exemplaren per drie weken, was bij het laatste nummer minder dan 2000 nummers. Bij ieder nummer werd er daardoor al enige tijd flink verlies geleden. Al eerder werd het stopzetten van de krant aangekondigd.

Alternatieven

Op verschillende manieren is gekeken naar alternatieven, zo is er bespaard op de uitgaven. Met maatschappelijke partners, met sponsoren, met vrienden van Straatnieuws en met de gemeente zijn plannen bedacht om de straatnieuwsverkopers toch in staat te blijven stellen zichzelf te helpen. Door de coronacrisis is het besluit om te stoppen met de gedrukte krant versneld. Het laatste nummer is op 6 maart 2020 verschenen.

De verkopers hebben sinds april een financiële compensatie gekregen via het noodloket van de Stichting Straatnieuws Utrecht. Deze steun wordt gefinancierd door de gemeente en gaat door tot 1 juli 2020. De mogelijkheid om Straatnieuws daarna online voort te zetten wordt onderzocht.

Online verder?

Door een aantal mensen is een plan uitgewerkt om online door te gaan met Straatnieuws. In een persbericht is daarover te lezen: “Op www.straatnieuws.nl is daar al wat van te zien. Het is nog niet zeker of dit initiatief op voldoende draagvlak kan rekenen. In de komende maanden zal moeten blijken of er voldoende geld en mogelijkheden zijn om via de website ook mensen in kwetsbare posities te ondersteunen. Donaties zijn en blijven dus zeer welkom.”