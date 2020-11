Studentenorganisaties boos over ‘onrechtmatige handhaving’ bij Utrechtse studentenhuizen

De Utrechtse gemeenteraadspartij Student & Starter en de belangenorganisaties VIDIUS, FUG en BoKS zijn boos over de ‘onrechtmatige handhaving’ bij Utrechtse studentenhuizen. Politie en handhaving zouden de afgelopen tijd zonder goede redenen huisfeestjes afbreken.

De partijen vinden dat studenten, zolang ze geen overlast veroorzaken, binnen hun eigen huishouden een gezellige avond moeten kunnen hebben. De afgelopen tijd hebben ze echter veel verhalen ontvangen dat studenten gesommeerd werden te stoppen met een feestje of samenkomst zonder dat daar goede redenen voor zijn.

Fouten

De politie ging enkele weken geleden ook de fout in bij een huisfeest in Rijnsweerd. Bezoekers van dat feestje kregen een boete maar dat bleek later onterecht te zijn. Er zijn namelijk helemaal geen coronaregels voor samenkomsten in een privéwoning. Ook afstand houden in een woning is niet verplicht. Boetes kunnen dan ook niet uitgeschreven worden.

Hoewel het wellicht niet altijd verstandig is mag er volgens de huidige coronaregels gewoon thuis een feestje worden gevierd. Feestjes mogen wel gestopt worden als er overlast wordt veroorzaakt.

‘Halfnaakte mensen’

Student & Starter vroeg recent nog om opheldering bij de burgemeester over een ander bericht. De politie meldde via sociale media een huisfeest met halfnaakte mensen gestopt te hebben. Volgens de bewoners was dit een sensatieverhaal van de politie.

Myrthe van Mil, woordvoerder veiligheid bij Student & Starter: “Wij hebben veel verhalen ontvangen waarbij van overlast geen sprake was, terwijl ook deze huizen werden gesommeerd om te stoppen. Dat betekent dat er opgetreden wordt tegen zaken waar niet op gehandhaafd mag worden.”

‘Onwenselijk’

Van Mil schrijft verder: “Ook ontvangen wij signalen dat handhaving bijna permanent aanwezig is op studentencomplexen als Ina Boudier-Bakkerlaan en Tuindorp West Complex en dat de beheerders van SSH-complexen een actieve rol zouden aannemen in het aanspreken van studenten. Dit heeft begrijpelijkerwijs veel invloed op de sfeer binnen de complexen.”

Het is volgens Student & Starter volstrekt onwenselijk dat de politie bepaalt wat wel en niet mag achter de voordeur. Van Mil: “We willen dat de politie stopt met het onrechtmatig afbreken van feestjes en andere activiteiten die enkel met eigen huisgenoten worden georganiseerd. Iedereen heeft het recht om zelf te bepalen wat hij of zij doet achter de voordeur.”